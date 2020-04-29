Паралимпийский чемпион Шилов: Мы не любим, когда к нам относятся как к неполноценным Сергей выигрывал золотые медали в лыжных гонках в Нагано, Солт-Лейк-Сити и Ванкувере.

Шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов рассказал о том, что нельзя жалеть себя, оказавшись в инвалидном кресле.

«Мы не любим, когда к нам относятся как к инвалидам, неполноценным, – заявил Шилов в интервью RT. – В большинстве случаев мы такие же люди, как и все остальные.

Когда начинаешь жалеть себя, любое развитие останавливается. Это самое страшное.

Хочешь заняться спортом – вариантов масса. Хочешь рисовать – пожалуйста. Ведь есть люди, у которых не работают руки или их нет вовсе – они держат кисточку зубами. Главное — желание. Человек – сам кузнец своего счастья».

Выступив на четырех Паралимпиадах с 1998 по 2010 годы, Шилов завоевал в лыжных гонках 6 золотых медалей, 3 серебряные и одну бронзовую.