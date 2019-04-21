Солдатова завоевала три золота на этапе Кубка мира

В упражнении с обручем Александра Солдатова набрала 21,250 балла. Второе место заняла еще одна россиянка Анастасия Гузенкова (20,500). Тройку призеров замкнула украинка Влада Никольченко (19,900).
В упражнении с мячом Солдатова заработала 20,800 балла. Серебро досталось болгарке Боряне Калейн (20,400), бронза у Гузенковой (20,300).
Выступление Солдатовой в упражнении с булавами оценили на 21,100 балла. Второй стала болгарка Невяна Владинова (20,250), третьей – Никольченко (20,000).
Еще одно золото российской команде принесла Гузенкова, с результатом 19,100 выигравшая упражнение с лентой. Таким образом, в отдельных видах на Кубке мира в Ташкенте наши гимнастки завоевали четыре золотые медали.
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