Солдатова – победительница этапа Мирового вызова

Александр Шлеменко: Андраде неудобен: работает коряво, непредсказуемый. Эксклюзив накануне боя Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Вискарди Андраде, который пройдет сегодня, а также заявил, что Магомед Исмаилов в качестве потенциального соперника его не интересует.

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от боя Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.

«Каролина», что ты творишь! Она всухую уничтожила «Айлендерс». И Свечников забил! А «Даллас» в шаге от выхода в следующий раунд.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

ЦСКА и «Динамо» сыграли никчемную ничью. Зато красивую! Столичные клубы выдали отличный поединок с крутыми поворотами сюжета, но в итоге никому не удалось взять три очка.

20 миллионов евро «Зениту» - это хорошо. Но за что еще и кубок на вечное хранение? Трофей за победу в чемпионате России-2018/19 будет вручен питерскому клубу после матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

Россия - Чехия. Ждем первой победы! Гид по миру футбола и хоккея на майские праздники Мы составили расписание ключевых футбольных и хоккейных событий, за которыми вам наверняка будет интересно следить на отдыхе.

Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не там Удивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.

Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара Кушанашвили Колумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.

«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной? Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.