Солдатова – победительница этапа Мирового вызова - Советский спорт
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05 мая 2019 19:40Художественная гимнастикаСметанникова Дарья

Солдатова – победительница этапа Мирового вызова

В испанской Гвадалахаре прошел этап Мирового вызова по художественной гимнастике.

Россиянка Александра Солдатова стала победительницей этапа Мирового вызова. Спортсменка одержала победы во всех четырех упражнениях - с обручем (21,750 балла), мячом (21,550), булавами (21,000) и лентой (18,950).

Другая россиянка Екатерина Селезнева заняла второе место в упражнениях с лентой (18,200), третье — с обручем (20,950) и булавами (20,200), седьмое место с мячом (17,800).

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