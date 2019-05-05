Солдатова – победительница этапа Мирового вызова

Россиянка Александра Солдатова стала победительницей этапа Мирового вызова. Спортсменка одержала победы во всех четырех упражнениях - с обручем (21,750 балла), мячом (21,550), булавами (21,000) и лентой (18,950).
Другая россиянка Екатерина Селезнева заняла второе место в упражнениях с лентой (18,200), третье — с обручем (20,950) и булавами (20,200), седьмое место с мячом (17,800).
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