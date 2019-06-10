10 июня 2019 14:00Художественная гимнастикаСметанникова Дарья
В Чехии во время награждения российских гимнасток включили гимн СССР (видео)
В чешском городе Брно состоялся этап Гран-при по художественной гимнастике.
Во время церемонии награждения российских гимнасток по итогам индивидуального многоборья организаторы Гран-при включили гимн СССР. Победу в многоборье одержала Дарья Трубникова, второй стала еще одна россиянка Арина Аверина.
«Когда мы стояли на пьедестале и зазвучала музыка, мы сначала ничего не поняли, но потом осознали, что звучит советский гимн.
Организаторы потом не включили российский гимн, но на следующий день соревнований во время награждения звучал уже наш гимн. Со мной такое произошло впервые, для меня это было необычно», - цитирует Аверину ТАСС.
Сообщается, что после организаторы принесли свои извинения.
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