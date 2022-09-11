Гребцы из России, Китая и Узбекистана победили на регате во Владивостоке

Сборные России, Китая, Узбекистана и Белоруссии по академической гребле приняли участие в международной регате. Соревнования в бухте Новик на острове Русском стали заключительным событием Vladivostok Open - спортивной программы VII Восточного экономического форума.

Призёр Токио-2020 Анна Пракатень выиграла турнир в одиночной лодке. «Здесь такая акватория, что только выходить и грести. Очень красиво, такая природа вокруг. Я считаю, что здесь нужно проводить больше соревнований, приглашать наших друзей со всех стран. Мне кажется, в этот раз и китайцам очень понравилось», - рассказала Анна Пракатень.

Ещё одна победа у сборной России в активе женской четвёрки Елены Данилюк. Призёр Токио-2020 Чжан Лян вместе с Лиу Дангом принесли команде Китая победу в мужских двойках. Чемпион Азии Жасурбек Мавланов из Узбекистана всего на 2 сотых секунды опередил россиянина Алексея Кияшко. Сборная Узбекистана также победила в мужских восьмёрках.

Генеральным партнёром Международной регаты во Владивостоке стала компания «Норникель». Соревнования были интегрированы в спортивную программу ВЭФ-2022 при поддержке «РК-Спорт» - спортивной платформы Фонда Росконгресс.

«Для нашего вида спорта это огромный шаг вперёд. Мы провели уникальную регату в рамках столь глобального форума. Хочу поблагодарить всех зарубежных спортсменов, поддержавших эту историю», - сказал президент Федерации гребного спорта России, олимпийский чемпион Алексей Свирин

Накануне в павильоне Министерства спорта на Улице Дальнего Востока состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией гребного спорта России и «РК-Спортом». Подписи под документом поставили президент ФГСР Алексей Свирин и генеральный директор «РК-Спорт» Сергей Москвитин.

Подробнее об итогах спортивной программы Vladivostok Open можно на официальном сайте Форума: forumvostok.ru.

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