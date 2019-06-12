Штыль стал серебряным призером ОИ-2012 после дисквалификации литовца Шуклина Российский каноист получит серебро за гонку на каноэ-одиночке на 200 метров.

Российский каноист Иван Штыль получит серебряную медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в результате дисквалификации литовца Евгения Шуклина.

Как сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета, в результате перепроверки допинг-проба Шуклина дала положительный результат на содержание запрещенного препарата дегидрохлорметилтестостерона.

Таким образом, он лишен своей серебряной медали в заездах каноэ-одиночек на 200 метров. Теперь она достанется Штылю, а бронзовым призером Олимпиады становится занявший четвертое место испанец Альфонсо Бенавидес. Отметим, что олимпийское золото в этой дисциплине выиграл украинец Юрий Чебан.

Добавим, что 33-летний Шуклин, родившийся в российском Глазове, уже завершил спортивную карьеру. На его счету четыре бронзы чемпионатов мира, а также три золота, одно серебро и три бронзы чемпионатов Европы.