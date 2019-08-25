Штыль – 16-кратный чемпион мира

Победителями стали Иван Штыль, Павел Петров, Михаил Павлов и Виктор Мелантьев.
Для Штыля это 16-е золото чемпионатов мира. Еще в его активе семь серебряных и одна бронзовая медаль.
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