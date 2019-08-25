Штыль – 16-кратный чемпион мира Российская четверка выиграла заплыв на 500 метров на каноэ на чемпионате мира в Венгрии.

Новости СМИ2 Победителями стали Иван Штыль, Павел Петров, Михаил Павлов и Виктор Мелантьев. Для Штыля это 16-е золото чемпионатов мира. Еще в его активе семь серебряных и одна бронзовая медаль.