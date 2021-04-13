Четыре российских гребца обвиняются в использовании допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) открыло дело в отношении российских гребцов: Вячеслава Михайлевского, Владислава Рябцева, Дениса Клешнева и Сергея Федоровцева. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Россияне обвиняются в использовании запрещенных препаратов в июне и июле 2014 года в период подготовки к чемпионату мира по академической гребле того же года. На данной момент российские спортсмены временно отстранены от всех соревнований.

Дело в отношении них открыто на основании расследования базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Отметим, что Федоровцев является олимпийским чемпионом 2004 года, и чемпионом Европы 2011 и 2015 годов. Михайлевский и Рябцев также выигрывали континентальное первенство 2015 года.

Федоровцев не первый раз обвиняется в нарушении антидопинговых правил, в 2016 году он уже был дисквалифицирован на четыре года за прием триметазидина.