ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А не начался Реджана 0 Виртус Рим 0
Лига чемпионов 2-й тайм, 86' Челси 0 Порту 0 П1 6.20 Х 1.15 П2 11.0
Лига чемпионов 2-й тайм, 86' ПСЖ 0 Бавария 1 П1 16.0 Х 5.20 П2 1.24
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 53' Мафра 0 Каза Пия 3
НБА - регулярный чемпионат 2-я четверть, 14' Миннесота Тимб 25 Бруклин Нетс 38 П1 7.70 П2 1.08
13 апреля 22:42
автор: Максим Скороходов

Четыре российских гребца обвиняются в использовании допинга

Дело открыто на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) открыло дело в отношении российских гребцов: Вячеслава Михайлевского, Владислава Рябцева, Дениса Клешнева и Сергея Федоровцева. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Россияне обвиняются в использовании запрещенных препаратов в июне и июле 2014 года в период подготовки к чемпионату мира по академической гребле того же года. На данной момент российские спортсмены временно отстранены от всех соревнований.

Дело в отношении них открыто на основании расследования базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Отметим, что Федоровцев является олимпийским чемпионом 2004 года, и чемпионом Европы 2011 и 2015 годов. Михайлевский и Рябцев также выигрывали континентальное первенство 2015 года.

Федоровцев не первый раз обвиняется в нарушении антидопинговых правил, в 2016 году он уже был дисквалифицирован на четыре года за прием триметазидина.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В серии "Авангарда" и "Ак Барса" будет седьмой матчВ Нижнем Новгороде пройдет "Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионовМосковское "Динамо" сделает ставку на собственных воспитанниковБрежнева поразила поклонников селфи в трусиках выше бедерКапризову запретили играть из-за убийства афроамериканцаВ РПЛ отреагировали на визит Сухины в судейскую комнату
Разборки в РФС принесли «Спартаку» ничью с «Локомотивом»
У арбитра Кирилла Левникова на КДК, посвященном скандальному матчу 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0), ошибок не нашли, "дело Станислава Сухины" перенесли на пятницу, а вратаря Гилерме наказали круче, чем тех, кто его оскорблял.
Рекордная комбинация с участием Головина и ЦСКА: экспресс из 18 событий принес игроку 4,5 миллиона
В один день в БК "Лига Ставок" были зафиксированы сверхкрупные выигрыши сразу по двум экспрессам, один из которых получился действительно уникальным.
Вместо хоккея с Капризовым – очередная волна коленопреклонения. Из-за чего отменили игру НХЛ
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Сент-Луисом», который должен был состояться в ночь на вторник по московскому времени, перенесен из-за очередного убийства афроамериканца.
Пройти Надаля и не умереть. Что ждет Медведева, Рублева и других россиян в Монте-Карло
В княжестве Монако стартовал престижный теннисный турнир категории «Мастерс». В основной сетке – сразу четверо россиян. "Плеймейкер" оценил шансы каждого из них на победу.
Без Бензема и Месси: кто затмил звезд эль-класико. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Андрей Червиченко: Марко Николич — как очередная серия «Миссия невыполнима»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с "Плеймейкером" впечатлениями от центрального матча 25-го тура РПЛ, в котором красно-белые уступили "Локомотиву" 0:2.
Мужиков настоящих все меньше — что на поле, что на трибунах. Вывод из дерби «Локо» — «Спартак»
Отзвуки матча «Локомотив» - «Спартак» (2:0), видимо, будут доноситься до нас еще какое-то время.
«Федун, снимай команду, хватит это терпеть». Реакция соцсетей на конфликт фанатов «Спартака» и Гилерме
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков "Спартака", которые во время матча 25-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:2) скандировали нецензурные кричалки в адрес вратаря соперников Гилерме. Пресс-служба красно-белыс уверяет, что русский бразилец сам провоцировал трибуны, показывая неприличные жесты.
Уже минус Капризов, Овечкин и Малкин. Коронавирус за океаном бьет по сборной России
«Плеймейкер» прикинул, кто из НХЛ может пополнить нашу сборную на стартующем 21 мая ЧМ-2021.
Орзул повела 5:0, Нагучева спасет суперкамбэк. Итоги 5-го раунда «Битвы полов»
Телеведущая Мария Орзул не знает поражений в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика