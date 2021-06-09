Объявлен олимпийский состав российской команды по академической гребле

Федерация гребного спорта России назвала спортсменов, который поедут на Олимпийские Игры в Токио, сообщает ТАСС.

Состав сборной России включены Артем Косов, Никита Моргачев, Николай Пименов и Павел Сорин (четверка парная), Илья Кондратьев и Андрей Потапкин (двойка парная), Александр Вязовкин (одиночка), Василиса Степанова и Елена Орябинская (двойка без рулевого), Анна Пракатень (одиночка), Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова (вдвойка парная), Мария Боталова и Анастасия Лебедева (двойка парная легкого веса), Никита Еськин и Кира Ювченко (запасные).

Напомним, что соревнования по академической гребле на Олимпиаде в Токио пройдут с 23 по 30 июля.

Сами Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа.