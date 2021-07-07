Депутат Госдумы РФ предложил ввести уголовную ответственность за употребление допинга

Депутат Госдумы, член партии ЛДПР Игорь Лебедев считает, что необходимо вновь задуматься о введении уголовной ответственности за употребление спортсменами допинга.

«Это может служить поводом для ужесточения санкций не только сейчас. Когда встанет вопрос об отмене или продлении уже введенных санкций, однозначно будет принято решение о продлении и об ужесточении. А ситуацию может изменить только один подход, и мы с коллегами по фракции в свое время его предлагали, но Минспорт в ужасе замахал руками, и нашу идею отклонили. Я говорю о введении уголовной ответственности за применение допинга. Мы ввели административную — но там прописаны такие штрафы, которые могут напугать только футболистов из ПФЛ. А спортсменов более высокой категории этим не напугаешь», - цитирует чиновника «Газета».

Напомним, что сегодня стало известно о новых допинг-случаях в российском спорте. В крови гребцов Никиты Моргачев и Павла Сорина обнаружили мельдоний.

Добавим, что спортсмены не были включены в итоговую заявку на Олимпиаду в Токио.