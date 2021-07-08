Моргачев и Сорин запросили вскрытие проб Б

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин рассказал, что российские спортсмены Никиты Моргачев и Павел Сорин запросили анализ допинг-проб Б.

«Мы настроены вскрывать, отправили запрос на вскрытие, дата неизвестна. Спортсмены пребывают в шоковом состоянии, учитываем их мнение», - приводит слова Свирина ТАСС.

Напомним, что вчера стало известно, что внесоревновательные пробы российских гребцов, взятые 17 июня, дали положительный результат на запрещенное вещество - мельдоний.

Отметим, что в июне Моргачев и Сорин были включены в состав сборной России по академической гребле на Олимпиаду в Токио, но в итоговом составе, который во вторник огласил Олимпийский комитет России, их уже нет. Сборная уже находится в Японии.