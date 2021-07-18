Допинг-пробы «Б» Моргачева и Сорина подтвердили наличие мельдония

Вскрытие допинг-проб Б российских гребцов Павла Сорина и Никиты Моргачева подтвердило наличие мельдония в их организме.

«Этот факт стал одной из причин нашего очень тяжелого решения снять с участия в Олимпийских играх наш экипаж мужской четверки парной. Но мы посчитали этот шаг единственно верным на данный момент. Что касается возможного нарушения антидопинговых правил нашими спортсменами, то расследование всех обстоятельств случившегося обязательно будет продолжено»,— приводит ТАСС слова президента ФГСР Алексея Свирина.

Напомним, что о положительных допинг-пробах спортсменов стало известно на прошлой неделе.

Сорин и Моргачев отобрались на стартующие Олимпийские игры в Токио, но были исключены из состава в связи с подозрением в употреблении мельдония.