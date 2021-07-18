ФГСР обратится в полицию по делу Сорина и Моргачева

Федерация гребного спорта России готовит материалы для обращения в МВД в связи с нарушение антидопинговых правил Никитой Моргачевым и Павлом Сориным.

Как сообщает «RT на русском» со ссылкой на ТАСС, сейчас ФГСР проводит собственное расследование для сбора материалов, а затем передаст их в правоохранительные органы.

«Чтобы иметь конструктивный диалог, должна быть определенная фактура. Да, у нас есть мысли, со спортсменами мы более-менее составили картину, но такие дела минимально - недоказуемы, максимально - не доводятся до логического достижения, нам хочется этого избежать», — завил президент федерации Алексей Свирин.

Добавим, что в крови Сорина и Моргачева был обнаружен мельдоний.

Ранее в СМИ сообщалось, что всем гребцам сборной России предложили пройти тест на полиграфе из-за подозрений в допинге.