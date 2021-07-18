Станислав Поздняков предлагает обсудить запрет рекламы мельдония на федеральном ТВ

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что необходимо начать обсуждать запрет на рекламу мельдония на телевидении.

Глава ОКР отметил, что на данный момент более 40 человек отбывают наказание за употребление этого препарата. Поздняков заявил, что необходимо запретить рекламу мельдония на ТВ, сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на «РИА Новости».

Ранее стало известно об отстранении российских гребцов Павла Сорина и Никиты Моргачева от Олимпиады в Токио из-за обнаружения вещества в их допинг-пробах.

ФГСР планирует проверить всех членов национальной команды на полиграфе.