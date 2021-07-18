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18 июля 21:32
автор: Александр Поволоцкий

Станислав Поздняков предлагает обсудить запрет рекламы мельдония на федеральном ТВ

Всемирное антидопинговое агентство включило вещество в список запрещенных препаратов.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что необходимо начать обсуждать запрет на рекламу мельдония на телевидении.

Глава ОКР отметил, что на данный момент более 40 человек отбывают наказание за употребление этого препарата. Поздняков заявил, что необходимо запретить рекламу мельдония на ТВ, сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на «РИА Новости».

Ранее стало известно об отстранении российских гребцов Павла Сорина и Никиты Моргачева от Олимпиады в Токио из-за обнаружения вещества в их допинг-пробах.

ФГСР планирует проверить всех членов национальной команды на полиграфе.

источник: МК-Спорт
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