Федерация гребного спорта России прокомментировала новость о нашествии устриц на ОИ-2020

Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин прокомментировал сообщение о том, что соревнования на предстоящей Олимпиаде могут быть сорваны из-за нашествия устриц.

«Такой информации у меня нет, в нашей команде об этом никто не знает. Сегодня я общался с командой, с ребятами, которые сейчас находятся в Токио. Все проходит в штатном режиме, сегодня у наших ребят была тренировка. Если бы случилось что-то серьезное или помешало бы соревнованиям, мы бы были в курсе», — цитируют президента ФГСР «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что устрицы в Токийском заливе прикреплялись к поплавкам, расположенным на водной трассе. Местные власти выловили 14 тонн моллюсков.