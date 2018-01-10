Оказывается, трагедия со спортсменкой произошла еще до Нового года, но рассказать об этом близкие девушки решились только сейчас. Из-за проводимых следственных мероприятий какой-либо дополнительной информации о произошедшем они предоставить не могут.

Известно, что вечером 29 декабря Эдера Лаврентьева была доставлена в больницу. Врачи долгое время боролись за ее жизнь, но спасти спортсменку не удалось. В 5 часов утра 30 декабря Эдера скончалась. Об этом рассказала близкая подруга Лаврентьевой.

Старший помощник руководителя следственного управления по Чувашии Олег Дмитриев заявил:«Смерть спортсменки наступила еще 30 декабря прошлого года. Ведется проверка. В качестве основной версии случившегося следствие рассматривает несчастный случай».

«Мы бы хотели, чтобы люди всегда помнили об Эдере, очень светлом, добром и прекрасном человеке», – говорят друзья погибшей чемпионки. Эдера не дожила до своего дня рождения считанные дни. 9 января ей должно было исполниться 23 года.

За свою спортивную карьеру Эдера Лаврентьева стала многократной победительницей чемпионатов России по самбо, триумфатором первенств мира в 2012 и 2014 годах, бронзовым призером чемпионата мира по самбо в 2015 году.

К сожалению, смерти среди российских спортсменов в последнее время участились.



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