«На аттракционах визжу громче всех». Интервью с самой красивой скелетонисткой мира

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«ПРИСЕДАЮ СО ШТАНГОЙ 110 кг»

– Начнем с самой горячей темы. 9 декабря в Париже пройдет исполком Всемирного антиподингового агентства, на котором могут быть приняты самые неприятные для российского спорта решения. Что вы ожидаете от этого исполкома?

– Нам запрещено комментировать эту тему, но скажу так: надеюсь на лучшее.

– Недавно в Сочи прошел последний предсезонный сбор. Что на нем решалось?

– Тренерский штаб определился с составами, стало ясно, кто поедет на этапы Кубка мира, а кто будет участвовать в Кубке Европы. Еще есть Интерконтинентальный кубок. Правда, четыре человека, и я в том числе, были освобождены от отбора по результатам прошлого сезона.

– С погодой повезло?

– Мне кажется, Сочи – самое лучшее место в мире для нашего вида спорта. Отличная трасса, великолепные условия, в часе езды – море. Самое главное, конечно, это отлично подготовленная трасса. Мне есть, с чем сравнивать: в октябре мы были на нескольких зарубежных сборах и там трассы были ужасно подготовлены.

– Задачу вам поставили на сезон?

– Задачи у нас всегда максимальные. Мы знаем, на что способны, знаем, что мы сильная команда. У каждого скелетониста в сборной есть индивидуальный план на сезон. У меня план – быть в шестерке на этапах Кубка мира. В прошлом году я впервые поднялась на подиум, в этом хотелось бы повторить это достижение.

– В чем заключается подготовка скелетониста к сезону?

– Мы тренируемся как легкоатлеты: постоянно бегаем – налегке и с отягощением. Работаем со штангой, поднимаем серьезные веса. Со специальными тренажерами занимаемся – как бобслеисты толкаем «тележку».

– Какой вес можете поднять?

– Приседаю с весом 110 кг. Сколько жму от груди? Один раз могу выжать 55 кг.

– А рабочий вес у вас какой?

– 40-45 килограммов.

– Каковы идеальные пропорции для скелетонистки?

– У нас есть ограничения: вместе со скелетоном, кажется, надо весить не более 102 кг (на самом деле – 92. – Прим. ред.). Честно говоря, я не очень в курсе – меня эта тема не касается, у меня с весом проблем нет. Кстати, если девочка весит много, она может сделать себе скелетон 29 кг и сама при этом может весить, сколько хочет. Скелетонистка не должна быть маленькой, при этом летом мы стараемся набрать массу к сезону, я в сезоне стараюсь держать вес 60 кг.

«ТРЕНЕР НЕ СКАЗАЛ, ЧТО СКЕЛЕТОН – ЭТО КАТИТЬСЯ С ГОРКИ ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД»

– Со стороны на ваши заезды страшно смотреть, а вам бывает страшно?

– Конечно! Думаю, без страха, выплеска адреналина было бы не так интересно. Те, кто говорит, что им не страшно, мне кажется, лукавят.

– Какая у вас максимальная скорость?

– У мальчиков – 140 км/ч и даже больше, у нас – около 130 км/ч.

– Американские горки для вас, наверное, – детский лепет?

– Наоборот – если быстро едем на машине, мне не по себе, на аттракционах – визжу громче всех. На скелетоне такой паники нет.

– Что родители сказали, когда вы им сообщили про скелетон?

– Они меня даже подтолкнули к этому. Я училась в школе, занималась балетом. Как-то к нам на урок физкультуры пришел тренер по скелетону. Спросил, кто быстро бегает, показали на меня. Он меня пригласил, сказал, что есть шанс попасть на Олимпийские игры. Пригласил в манеж, правда, не пояснил, что в скелетоне надо ехать с горы вниз головой. Мама мне сказала: «Попробуй». Попробовала – понравилось. Пришлось выбирать между скелетоном и балетом. Выбрала скелетон.

– Если попросим вас станцевать «Лебединое озеро», сможете?

– Не так красиво, конечно, как в Большом театре, но смогу.

– Свой первый спуск на скелетоне помните?

– Помню и очень отчетливо, – улыбается Юлия. – В Красноярске это было, у нас там есть трасса – три виража, одно кольцо. Еду, ничего не понимаю, что происходит, думаю: «Доехать бы до конца, и больше никогда в жизни меня не заставите!» Спустилась вниз, взяла скелетон, он весил 35 кг, и полезла в гору. Это нас сейчас наверх на машине возят, а раньше пешочком ходили.

– Что родители сказали, когда увидели вас на трассе?

– Пока мама думала, что тренировки только в манеже, все было нормально. Потом показала ей видео – как раз Игры в Ванкувере шли. Мама уже иначе восприняла: «Всё, – говорит, – хватит». Я – ей: «Поздно, дороги назад уже нет».

– Скелетон часто снится?

– Да. Особенно, когда есть какие-то проблемы. Допустим, не получается вписаться в вираж. Думаешь, как же его пройти? И иногда именно ночью приходит озарение. Не часто, но бывает.

«ДУКУРС-СТАРШИЙ НА ТРАССЕ В СИГУЛДЕ НАС НЕМНОГО ЗАЖИМАЕТ»

– Расскажите про поездку в Пхенчхан, на несостоявшуюся для вас Олимпиаду…

– Должны были поехать две девочки – Лена Никитина и Маша Орлова, я бы была запасной. Но так получилось, что не пустили на Олимпиаду никого.

– К Никитиной и Орловой были претензии по поводу нарушения антидопинговых правил. К вам таких претензий не было. Почему вас не пустили?

– Это было решение нашей федерации. Почему? Я не спрашивала. Там и без меня было много проблем. Все, что ни делается, к лучшему. Тогда я не была готова к выступлению на Олимпиаде, прежде всего, психологически. Мне кажется, этот случай всех закалил.

– Какие у вас отношения с антидопинговыми службами?

– Все нормально, сдаю анализы вовремя. Пока все тихо, надеюсь, так будет и дальше.

– Вы в одном интервью говорили, что по отношению к нашим скелетонистам была дискриминация на трассе в латвийской Сигулде. Что там произошло?

– Если проходит этап Кубка мира в Сигулде, организаторы позволяют нам сделать только шесть официальных заездов. При этом наши соперники имеют возможность тренироваться перед этапом по две недели. Нас же на трассу не пускают. А ведь Сигулда почти домашняя трасса для нас. Там раньше чемпионаты России проходили, пока в Сочи трассу не построили.

– Такая дискриминация связана с допинговым скандалом?

– Думаю, да. Директором там Дукурс-старший. Хотя его знаменитые сыновья Томас и Мартинс, к нам хорошо относятся. Общаемся с ними, никаких проблем.

«ФИНИШИРОВАЛА ВСЯ В СЛЕЗАХ ОТ РАССТРОЙСТВА, А ВСЕ СМЕЮТСЯ»

– В 2017 году вы выиграли юниорское первенство мира. И в этом же году стали 26-й на взрослом чемпионате мира.

– Это так, – смеется Юлия. – Чемпионат проходил в Кенигзее, не люблю эту трассу трасса. Она очень коварная, там сложное кольцо. До кольца я всегда показываю хорошее время, а после него вылетаю из первой двадцатки.

Смешно получилось. Я только выиграла юниорское первенство, приехала в качестве одного из фаворитов. На старте меня соответственно объявили: мол, стартует чемпионка мира среди юниоров. И приезжаю на финиш с очень плохим временем, вся в слезах от расстройства. А все смотрят на меня и смеются. Я не понимаю, в чем дело.

Оказывается, другие участники смотрели трансляцию в раздевалке, я очень плохо проехала это злополучное кольцо – меня бросало то вверх, то вниз. Комментатор закричал: «Что она творит?!» Я не понимаю, в чем дело, чего они веселятся? Мне переводчик потом объяснил.

– Самая нелюбимая трасса в Кенигзее?

– Все-таки – в Иглсе, в Австрии. В Кенигзее приятно ехать, переходы плавные, единственное – это злополучное кольцо.

– Где самая любимая?

– Олимпийская трасса в Уистлере, в Ванкувере. У меня там сразу получилось хорошо проехать. Эта трасса считается самой страшной, и при этом нет гарантии, что все по ней хорошо проедут. Допустим, в Иглсе точно все проедут В Уистлере знаешь: если в этом месте сработала, дальше нормально проедешь. У меня в Канаде с каждым годом все лучше результаты. На втором месте Альтенберг, в этом сезоне там пройдет чемпионат мира.

– В Санкт-Морице естественная, природная трасса. Есть отличия между естественными и построенными трассами?

– В Санкт-Морице почти не чувствуешь скорости. Максимальную развиваешь только в конце. Но главное в том, что едешь очень плавно. На многих трассах тебя рубит так, что голову невозможно поднять. В Санкт-Морице же твое тело вдавливает в скелетон. Очень приятные ощущения.

– Вы сказали – «сработала». В чем заключается эта работа? Как вы управляете скелетоном?

– Управляем всем телом – плечами, головой, коленями и ногами. Если нужно повернуть направо, то давлю левым плечом и правым коленом. Если поворот крутой – достаточно только плеча.

«СКЕЛЕТОН ПОКУПАЛА САМА, КОНЬКИ МНЕ ДАЛ ТРЕНЕР»

– У вас один скелетон?

– Один – на нем тренируемся, на нем же и выступаем. Ухаживаю за ним тщательно, ну и тренеры помогают. Как его называю? Самый быстрый мальчик, – смеется Юлия.

– Важнейшая делать в скелетоне, санях, бобах – коньки. Довольны нынешними своими коньками?

– На технику не жалуюсь. Да и другие наши спортсмены тоже не высказывают претензий. Но все же хотелось бы технику получше.

– Что вы имеете в виду?

– Спортсмен, у которого прекрасная техника, будет утверждать, что от техники ничего не зависит. Если же ему дать обычный скелетон, с обычными коньками, он не покажет такой результат, как на своей технике. В прошлом году нам выдали очень хорошие коньки, но прогресс не стоит на месте. Хотя мы постоянно работаем над скелетоном, улучшаем его – делаем более обтекаемым. Наши соперники тоже над этим работают, но все же мы немного отстаем от мирового уровня.

– Где вы покупаете коньки, скелетоны?

– В Германии, там производство скелетонов и коньков давно налажено. В России тоже начали производить скелетоны. Но скажем так – они еще далеки от идеала.

– Бывает, что немцы нам продают не самые лучшие коньки?

– Такого уже нет. Коньки у всех хорошего качества. У нас независимый поставщик, ему нет смысла продавать нам коньки или скелетоны более низкого качества. Это его основной бизнес, он кровно заинтересован, чтобы мы на его технике показывали хорошие результаты. Это же отличная реклама для его товара.

– Сколько стоит скелетон?

– Около 350 тысяч рублей. Это только скелетон. Коньки стоят в районе 60-70 тысяч. Да, недешево.

«С МОИМ ПАРНЕМ МЕЧТАЕМ КУПИТЬ ЖИЛЬЕ В СОЧИ»

– У вас во «ВКонтакте» 652 подписчика, в инстаграме – 50 тысяч. Вы понимаете, что все они вряд ли являются фанатами скелетона. Скорее всего, вы привлекаете подписчиков, потому что вы красивая девушка.

– Согласна, что среди этих 50 тысяч не все болельщики скелетона. Но когда транслируют наши соревнования по телевизору, мне пишут много сообщений со словами поддержки. Думаю, среди моих подписчиков 30-40 процентов – болельщики.

– У вас много фотографий из Сочи.

– Просто так получалось, что на меня находит вдохновение только в Сочи. Я не могу каждый день выкладывать фотографии, как это делают некоторые блогеры. Поэтому стараюсь выкладывать только то, что нравится.

– А на лыжах там катались?

– Один раз я встала на лыжи. И сразу сказала: «Поехали на черный склон». На обычной трассе мне надоело кататься. И мне мой молодой человек говорит: «Может, не надо?». Но я твердо сказала: «Надо!» И вот я лечу – шапка в одну сторону, лыжа – в другую. И тут подъезжает мой тренер – он тоже там катался – и спрашивает, как я там оказалась? Сильно удивился, что я смогла съехать по черной трассе. Но больше в здравом уме я туда не поеду.

– Одно время было модно покупать жилье в Сочи. Вы не хотели бы приобрести там апартаменты?

– Да, это мечта моего молодого человека, а я полностью ее поддерживаю.

– Если выбирать между Москвой и Сочи?

– В Москве, слава богу, жилье уже купила. Я сейчас живу на три города – Москва, Красноярск и Новосибирск. В Москве тренируюсь, провожу большую часть времени. В Красноярске живут родители, а в Новосибирске живет мой молодой человек.

«Я ОЧЕНЬ СТЕСНИТЕЛЬНАЯ»

– Саночники сетуют на смешные призовые. У вас, наверное, то же самое. Это вас огорчает?

– Ну да. Нам с нашими призовыми далеко до лыжников и биатлонистов.

– Какие призовые вы получили за третье место на этапе Кубка мира?

– Я не знаю. Честно! Мне приходит на карточку зарплата, как члену сборной России. Допустим, пришло 50 тысяч. Я не знаю, вошли ли туда призовые за Кубок мира… Зато сразу понятно, что мы тут не ради денег.

– Самая большая мечта – поехать на Олимпиаду в Пекин?

– Да, это мечта. Сейчас главное, чтобы нас туда пустили, дали зеленый свет нашей сборной. А в Пекине уже постараюсь занять максимально высокое место.

– Вас узнают в общественных местах?

– Да, иногда даже подходят. Так приятно. Кто-то пишет, что видел меня, но не решился подойти.

– А сами могли бы подойти к какой-нибудь знаменитости?

– Я очень стеснительный человек. И мне сложно с кем-то заговорить самой. Сделать первый шаг – так страшно. Но если меня разговорить, то могу, как тараторка, часами общаться, пока голос не сядет.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Юлия КАНАКИНА

Родилась 11 декабря 1995 года в Красноярске.

Чемпионка мира среди юниоров в 2017 года.

Бронзовый призер этапа Кубка мира в Альтенберге (2019).