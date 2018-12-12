Юрий Бородавко: Клэбо не бука, и он уважает Большунова

Лыжный спорт 12 декабря 2018 12:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко – о победе Александра Большунова в спринтерской гонке Кубка мира над норвежским гением Йоханнесом Клэбо и универсальности нашего гонщика.

«НОРВЕЖЕЦ ПРИВЫК ПРИВОЗИТЬ ВСЕМ ПО 30 МЕТРОВ»

– Последний наш разговор по окончании Олимпиады вы завершили словами: «Скоро будем и Клэбо обыгрывать». Тогда в это не до конца верилось.

– Скажу так: непобедимых нет. Мы хорошо изучили его тактику в спринте, поняли, как можно с ним бороться. А в дистанционных гонках его всегда можно было побеждать.

– Но еще полгода назад всем казалось, что Йоханнес Клэбо – непобедимый лыжный Месси. Тогда получается, что Александр Большунов – Роналду?

– Ну зачем такие сравнения? Просто есть спортсмены, которые на данный момент сильнее конкурентов.

– Они сопоставимы по таланту?

– Трудно сказать: Клэбо – это Клэбо, а Большунов – это Большунов. Лыжня всех уравнивает. Они просто выходят и борются между собой.

– Большунов после Олимпиады говорил, что не очень доволен своим финишем. Судя по нынешнему сезону, над финишем вы поработали основательно.

– Это так, уделяли этому особое внимание. Первый этап в Рука показал, что работали не зря. Клэбо привык, что после финишного ускорения он привозил всем от 30 до 50 метров преимущества. Он не ожидал, что Саша пойдет с еще большей скоростью и обгонит его.

– Что после гонки сказали Александру?

– Ну что – похвалил, сказал, что молодец. Но не за то, что обыграл норвежца, а за настойчивость, за то, что смог навязать борьбу. От Саши конкуренты этого просто не ожидали.

– После финиша Клэбо заявил, что проиграл, потому что повернул голову не в ту сторону и не заметил Большунова.

– Так и было. Он смотрел вправо и не увидел, что с левой стороны его обходит Александр. Для Клэбо это стало большой неожиданностью, поскольку он привык финишировать с большим отрывом. Если б норвежец увидел ускорившегося Сашу, продолжил работать с полной выкладкой, на финише была бы борьба. И я не готов утверждать, что Большунов точно выиграл бы.

– Такой проигрыш на финише спринта – удар для норвежца?

– Конечно. Клэбо считал себя стопроцентным фаворитом, был уверен, что ему нет равных в спринте, а тут такое случилось. Хотя он сам тоже допустил ошибку.

«АЛЕКСАНДР НЕ ДАВАЛ ПОВОДА ОТНОСИТЬСЯ К СЕБЕ ПЛОХО»

– После финиша Клэбо поздравил победителя? Какие у них отношения?

– Я редко нахожусь в микст-зоне, не могу сказать, как ребята общаются после гонок. Но Йоханнес далеко не бука, он с уважением относится к Саше и другим спортсменам. А сам Александр ни разу не дал повода относиться к себе плохо.

Мне вспоминается случай на Олимпиаде в Пхенчхане, когда во время церемонии награждения Сундбю махал руками, позировал фотографам, а Саша в это время взял его золотую медаль и потянул на себя. Мартин ударил Сашу по руке. А затем показал большой палец – шутка ему понравилась.

– Иностранные тренеры не задают вопрос: чем вы кормите Большунова?

– Сейчас таких вопросов вообще не задают. Не слышал ни одного скептического высказывания: мол, время покажет, что у вас за чемпион появился. Слышу только восхищение, многим нравится, что появились лыжники, которые могут обыгрывать норвежцев. Ведь Большунов не из ниоткуда, он уже три года на виду.

– На последнем этапе в норвежском Бейтостолене Клэбо не выступал. Не знаете причины?

– Норвежцы заранее объявили, что его не будет в Бейтостолене. Дистанционные гонки – не конек Йоханесса. Они и в прошлом сезоне ему не очень давались.

– В Норвегии сейчас обсуждается один вопрос: что делать с Большуновым?

– Это их проблемы, меня это не сильно волнует.

– Большунов в эстафете бежал второй этап классическим стилем. Вы не ставите своего сильнейшего лыжника на последний этап, потому что он не так силен в «коньке»?

– В классике Саша чувствует себя более уверенно. Мы рассматривали вопрос поставить его на последний этап в эстафете. Но в этом году значительно меньше соревнований классическим ходом, поэтому решили поставить Сашу на второй этап. Коньком он еще набегается.

– Можно ли подтянуть коньковый ход?

– Нельзя говорить, что Александр коньковым ходом бежит намного хуже. Тем более что за последние два года он «конек» здорово подтянул. Думаю, постепенно он обоими стилями будет владеть одинаково.

– Но в отличие от Клэбо, Большунов универсал – даже в марафоне может побеждать.

– Что тут сказать? Природа наградила его отменным здоровьем, хорошими физическими данными.

– Большунов лидирует не только в общем зачете Кубка мира, но и борется за оба малых кубка. Вы ставите перед ним конкретную задачу: допустим, выиграть два кубка?

– Мы обсуждали этот вопрос, но решили не заглядывать далеко вперед. Живем по принципу – здесь и сейчас. Нужно в каждой гонке ставить максимальные задачи, а в конце сезона будет видно, какие у нас кубки и сколько их.

– В феврале главный старт сезона – чемпионат мира. Но, похоже, что Большунов уже вышел на пик формы. Или мы еще не видели настоящего Большунова?

– Наш план расписан на весь сезон буквально по дням. Есть определенный объем работы на все оставшиеся сборы, запланированы выступления конкретных спортсменов на этапах Кубка мира, поставлены задачи на каждый этап. Осталось только этот план выполнить.

– Вы можете сказать: Большунов показывает, допустим, 80 процентов от своей формы или уже 95?

– Как это измерить? Физическая форма – это же не батарейка: посмотрел – ага, на 80 процентов заряжена. Повторю: тот план, который мы разработали на сезон, правильный. И надеемся, что по этому плану Саша подойдет к чемпионату мира в максимальной готовности.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Александр БОЛЬШУНОВ

Родился 31 декабря 1996 года в селе Подывотье Брянской области.

Двукратный чемпион мира среди молодежи.

Четырехкратный призер Олимпиады-2018. Четырехкратный победитель этапов Кубка мира.

КУБОК МИРА. ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

1. Александр Большунов (Россия) – 361

2. Шур Рете (Норвегия) – 329

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 328

...6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 188

7. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 180

8. Андрей Ларьков (Россия) – 150

КУБОК МИРА. ДИСТАНЦИОННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Шур Рете (Норвегия) – 168

2. Александр Большунов (Россия) – 161

3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 156

4. Андрей Мельниченко (Россия) – 97

...8. Денис Спицов (Россия) – 75

КУБОК МИРА. СПРИНТ

1. Александр Большунов (Россия) – 110

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 104

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 96

...6. Глеб Ретивых (Россия) – 75