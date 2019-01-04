Юрий Бородавко: При финише в гору шансы Устюгова и Клэбо равны

Лыжный спорт 04 января 2019 17:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел предварительные итоги «Тур де Ски» накануне заключительного этапа.

«Если Непряева останется в топ-3, это будет великолепным результатом»

– Юрий Викторович, начнем с Натальи Непряевой. Наши девушки никогда не были в призерах на «Тур де Cки». Наталья удивила весь мир, и сейчас идет второй в общем зачете. В чем она так прибавила?

– Наташа здорово прибавила коньковым ходом. При этом очень хорошо владеет классикой. Она становится универсальной спортсменкой, что не может не радовать. Но конек еще можно подтянуть, так что, есть над чем работать.

– Правда, следует отметить, что в «Тур де Ски» не участвуют несколько великих лыжниц, например, Йохауг?

– Нет Йохауг, нет Каллы, нет Андерссон. Но их отсутствие никак не умаляет достоинств других лыжниц. Мы рассматриваем этот «Тур де Ски», как один из этапов подготовки к чемпионату мира. Нам нужно определенное количество стартов, чтобы набрать соревновательные кондиции перед тем, как уйти на заключительный этап подготовки к чемпионату мира.

– Непряева немного проигрывает норвежке Ингвильд Эстберг. На «Тур де Ски» всех пугает заключительная гонка на 9 км, когда спортсмены финишируют в трехметровую гору. Как правило, на этой горе многое решается.

– Да, лыжникам приходится подниматься по горнолыжному склону 3 км. Это очень тяжелое испытание для всех, и для Натальи тоже, как показывает опыт прошлого года. Но в этом сезоне она чувствует себя лучше, как я уже говорил, сильно прибавила коньковым ходом. Надеюсь, сейчас эта гонка ей удастся. Если Наталья останется в топ-3, это будет великолепным результатом.

– Как с этой горой справляется Эстберг?

– Она одна из лучших в мире в этом плане. Однажды именно на этом подъеме она решила исход «Тур де Ски» в свою пользу. Считаю ее главной фавориткой гонки. Сейчас основная задача Натальи, как можно лучше пробежать масс-старт классическим стилем, чтобы увеличить отрыв от преследователей. Нужно создать подушку безопасности перед заключительной гонкой.

«Большунов и Устюгов конкуренты, о командной тактике речи быть не может»

– Александр Большунов идет третьим в общем зачете с отставанием в минуту от Сергея Устюгова. Это копилось постепенно?

– В каждой гонке Саша понемногу проигрывал, так и накопилось это отставание.

– Большунов очень амбициозный спортсмен, явно будет не удовлетворен третьим местом. Вы с ним беседуете, как у него настрой?

– Настрой самый серьезный. Завтра предстоит важная гонка – классический масс-старт. Важно выступить хорошо, а последний день многое покажет, и станет решающим для распределения мест. Я имею в виду гонку на 9 км с финишем в гору. Многие серьезные спортсмены не выдерживали и просто сходили с дистанции во время этой гонки.

– Йоханнес Клэбо выиграл три гонки, лидирует в общем зачете. Вы вырабатываете совместную тактику для Устюгова и Большунова, чтобы нейтрализовать норвежца?

– Сергей и Саша сейчас конкуренты, идет индивидуальная борьба, каждый хочет победить в этом престижном туре. Оба очень амбициозные спортсмены и даже неприлично предлагать им такую тактику. Чтобы кто-то пожертвовал своим результатом для нейтрализации Клэбо. О командной тактике сейчас речи быть не может.

– Думается, в той страшной заключительной гонке в гору все трое будут конкурировать на финише. Каков ваш прогноз, кто станет царем горы?

– Именно по такой гонке сложно давать прогнозы. Такие великие люди, как Петер Нортуг проигрывали на этой горе. Многое будет зависеть от выносливости, кто больше сил сохранит для штурма горы. Здесь важно загнать соперника – довести его до такого состояния, когда соперник уже не сможет продолжать борьбу. Если финиш будут разыгрывать Сергей и Клэбо, то, думаю, у них примерно равные шансы на победу. У Сергея есть опыт такой гонки, а вот Клэбо пока гору не брал. И Саша Большунов тоже может ввязаться в борьбу.

– Когда российские лыжники блестяще выступили на предновогодних гонках, в норвежской прессе опять затянули пластинку по поводу чистоты наших спортсменов. Например, им не понравился прогресс Натальи Непряевой. Досталось и вам.

– Это так, мне досталось: мол, спортсмены работают с тренером, у которого была допинговая история. Пусть они посмотрят на свою историю и разберутся со своими допинговыми случаями.

Причина этого наезда: норвежская команда одна из сильнейших в мире и сейчас сборная России создала норвежцам очень серьезную конкуренцию. Не всем это нравится.

РАСПИСАНИЕ

«Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия

5 января. 10 км, масс-старт, женщины, классический стиль

5 января. 15 км, масс-старт, мужчины, классический стиль

6 января. 9 км, гонка преследования, женщины, свободный стиль

6 января. 9 км, гонка преследования, мужчины, свободный стиль

«Тур де Ски». Общий зачет

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1:55.00,5

2. Сергей Устюгов (Россия) – +5,4

3. Александр Большунов (Россия) – +1.18,2

4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – +1.56,5

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +1.57,5

6. Франческо де Фабиани (Италия) – +2.11,9

Женщины

1. Ингвильд Флюгстад Эстберг (Норвегия) – 1:26.11,8

2. Наталья Непряева (Россия) – +35,4

3. Джессика Диггинс (США) – +1.22,

4. Юлия Белорукова (Россия) – +1.27,7

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +1.38,6

6. Анастасия Седова (Россия) – +2.33,8