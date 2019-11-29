Как «серебряную болезнь» лечить будем? Начинается новый сезон Кубка мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 ноября 2019 09:00Лыжный спортТигай Лев

Как «серебряную болезнь» лечить будем? Начинается новый сезон Кубка мира

В пятницу в Финляндии начинается первый этап КМ-2018/19, в котором российские лыжники должны быть на ведущих ролях.

Судя по последним вестям из недр WADA, где для России готовят кары небесные, эти четырехлетние санкции будут касаться только Олимпиад и чемпионатов планеты. А значит предстоящий сезон, в котором кроме Кубка мира не предусмотрено ничего существенного, наши лыжники смогут провести относительно спокойно.

Год назад надежд было много, но осуществить их на практике не очень-то удалось. Практически во всех основных гонках и зачетах россияне вели упорную борьбу за лидерство и нередко этим лидерством владели. Однако на выходе эта гора родила лишь один малый Кубок мира. А во всех остальных случаях наши, увы, оставались вторыми после норвежцев. Что в КМ, что на Тур де Ски, что на ЧМ в Австрии, откуда сборная привезла кучу серебра – и ни одной медали высшего достоинства.

ШАНС ДЛЯ НЕПРЯЕВОЙ

gettyimages-1076623536-612x612

Президент лыжной федерации Елена Вяльбе месяц назад объявила новый сезон экспериментальным. И состав команды на стартовый этап в финской Руке действительно привычным не назовешь: нет Дениса Спицова, Александра Бессмертных, Евгения Белова, Алексея Червоткина. Зато гренадерская связка Александр Большунов-Сергей Устюгов, слава богу, в строю.

Женскую половину сборной накрыла волна декретных отпусков. Собираются рожать и пропускают сезон Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Татьяна Алешина и Елена Соболева-Устюгова, которая на сайте ФЛГР теперь значится под фамилией мужа. В результате наш лидер Наталья Непряева осталась чуть ли не в одиночестве. Хотя шансы со второй попытки добраться до Большого хрустального глобуса у нее весьма неплохие. Дело в том, что победительница предыдущего КМ – норвежка Ингвильд Эстберг на прошлой неделе объявила, что в начале сезона выступать не будет.

Объяснения Эстберг прозвучали довольно туманно: с одной стороны – «проблемы со здоровьем», с другой – «это личное». Когда она вернется на трассу неизвестно. Конечно, у сборной Норвегии остается Тереза Йохауг, но у нее есть очевидное слабое место: спринт. Непряева же в отсутствие Эстберг становится, можно сказать, универсалом №1 мировых женских лыж.

НАЧИНАЕМ С КЛАССИКИ: БОЛЬШУНОВ ПРОТИВ КЛЭБО

gettyimages-1137989796-612x612

Календарь Кубка мира-2019/20 тоже напичкан экспериментами. Кроме привычно-новогоднего Тур де Ски там есть еще одна, новая многодневка – Тур FIS. Она пройдет в середине февраля в Швеции и Норвегии по необычной программе, где между двумя спринтерскими гонками предусмотрен… 38-километровый марафон. Кстати, первый этап в Руке теперь тоже устроен по схеме мини-тура с бонусными секундами и финальной гонкой преследования.

Еще одно новшество: в России показывать этот Кубок мира будет… Первый канал. Не целиком, конечно (за этим на Eurosport), только 15 гонок, но затея все равно любопытная. К ней телевизионщиков, видимо, подтолкнул успех предыдущего эксперимента с фигурным катанием. Первая трансляция запланирована на 8 декабря, когда в Лиллехаммере будут давать мужскую эстафету, причем Вяльбе намерена комментировать гонку лично. У обладательницы ТЭФИ Татьяны Тарасовой на спортивном ТВ зреет новый конкурент.

Ну, а в Руке все по традиции начнется классическим спринтом. Если кто запамятовал, год назад Большунов мощнейшим рывком сожрал там на финише самого Йоханнеса Клэбо, и норвежец так взбесился, что даже не вышел на награждение.

Сосавт

распи

календ

резу

едальн

Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Подготовка к сезону успешно завершена Владимир Драчев: Губернатор поддержал реконструкцию стадиона в Ижевске Йоханнес Бе: Не уверен, что смогу повторить успехи прошлого сезона
«Фильм, который учит, как стать сильнее». Сегодня в Москве – долгожданная премьера О Льве Яшине сняли фильм, который оказался под стать своему герою, уверяет главный редактор «Советского спорта». 28.11.2019 13:00 Футбол Яременко Николай
Не добре дошли… ЦСКА не смог обыграть «Лудогорец» и распрощался с надеждами на плей-офф ЛЕ Армейцы вместо реванша за разгром (1:5) в болгарском Разграде вполне могли проиграть «Лудогорцу» и дома, но все же добились ничьей. Которая, впрочем, ничего в турнирном плане команде Виктора Гончаренко не дала. 28.11.2019 23:00 Футбол Мощенко Захар
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Подготовка к сезону успешно завершена «Есть явные пассажиры». Губерниев – о составе сборной России по биатлону Дмитрий Малышко: Результаты говорят о том, что я на верном пути
Андрей Разин: По молодым игрокам звонят клубы-олигархи, но своя корова нужна самому Небольшое количество очков у «Северстали» не мешает специалистам видеть хорошую игру подопечных Андрея Разина. 28.11.2019 21:45 Хоккей Кузютина Елена
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Фелиш – лучший молодой футболист Европы 2019 года Итальянское издание Tuttosport назвало победителя самой престижной европейской награды среди молодых футболистов. 27.11.2019 19:30 Футбол Зибрак Артем
А вдруг Аскарова выберут под первым номером… Рассказываем о 17-летнем вратаре СКА Премьера в СКА и КХЛ 17-летнего вратаря Ярослава Аскарова прошла на ура. В матче с ХК «Сочи» юниор не раз выручал команду и стал первой звездой. Еще недавно мы гадали, кто станет первым номером сборной на молодежном чемпионате мира. Теперь ответ на этот вопрос получен. 28.11.2019 19:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Новости
09:08 Хоккей Гусев признан третьей звездой дня в НХЛ
08:51 Футбол Владимир Пономарев: Выступление ЦСКА в Лиге Европы можно назвать провальным
08:51 Бокс Тренер Кокляева: Емельяненко не до конца понимает силу Миши и его уровень подготовки
08:35 Футбол Джовани Ло Чельсо: Нам потребуется время, чтобы принять идеи Моуринью
08:29 ММА Александр Емельяненко: Устал выписывать поклоны перед великим и всемогущим Федором
08:17 Пляжный футбол Михаил Лихачев: Показали настоящий русский характер
08:03 Футбол Португалия упрочила отрыв от России в таблицы коэффициентов УЕФА
07:40 Футбол Юрий Газинский: 1:0 – это не полноценный реванш за 0:5
07:19 Футбол Фернандеш, Хименес и Абубакар претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
06:56 Хоккей «Нью-Джерси» одолел «Монреаль», Гусев набрал три очка
06:28 Пляжный футбол Сборная России сыграет с итальянцами в полуфинале чемпионата мира
06:13 Футбол Магомед-Шапи Сулейманов: Впереди у нас решающий матч с «Хетафе»
01:47 Футбол Александр Бубнов: Из такой группы ЦСКА обязан был выходить
01:27 ММА Макгрегор проведет следующий поединок 18 января
01:15 Футбол Никола Влашич: Обидно, что матч в Испании уже ничего не будет значить для ЦСКА
00:55 Футбол «Айнтрахт» в гостях одержал волевую победу над «Арсеналом»
00:55 Футбол «Мальме» в компенсированное время матча вырвал победу у киевского «Динамо»
00:55 Футбол Дубль Бруну Фернандеша помог «Спортингу» разгромить ПСВ в матче Лиги Европы
00:53 Футбол «Селтик» обыграл на своем поле «Ренн»
00:32 Футбол Яка Бийол: Не знаю, почему мы так мало забиваем в Лиге Европы
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array