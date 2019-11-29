Как «серебряную болезнь» лечить будем? Начинается новый сезон Кубка мира

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Судя по последним вестям из недр WADA, где для России готовят кары небесные, эти четырехлетние санкции будут касаться только Олимпиад и чемпионатов планеты. А значит предстоящий сезон, в котором кроме Кубка мира не предусмотрено ничего существенного, наши лыжники смогут провести относительно спокойно.

Год назад надежд было много, но осуществить их на практике не очень-то удалось. Практически во всех основных гонках и зачетах россияне вели упорную борьбу за лидерство и нередко этим лидерством владели. Однако на выходе эта гора родила лишь один малый Кубок мира. А во всех остальных случаях наши, увы, оставались вторыми после норвежцев. Что в КМ, что на Тур де Ски, что на ЧМ в Австрии, откуда сборная привезла кучу серебра – и ни одной медали высшего достоинства.

ШАНС ДЛЯ НЕПРЯЕВОЙ

Президент лыжной федерации Елена Вяльбе месяц назад объявила новый сезон экспериментальным. И состав команды на стартовый этап в финской Руке действительно привычным не назовешь: нет Дениса Спицова, Александра Бессмертных, Евгения Белова, Алексея Червоткина. Зато гренадерская связка Александр Большунов-Сергей Устюгов, слава богу, в строю.

Женскую половину сборной накрыла волна декретных отпусков. Собираются рожать и пропускают сезон Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Татьяна Алешина и Елена Соболева-Устюгова, которая на сайте ФЛГР теперь значится под фамилией мужа. В результате наш лидер Наталья Непряева осталась чуть ли не в одиночестве. Хотя шансы со второй попытки добраться до Большого хрустального глобуса у нее весьма неплохие. Дело в том, что победительница предыдущего КМ – норвежка Ингвильд Эстберг – на прошлой неделе объявила, что в начале сезона выступать не будет.

Объяснения Эстберг прозвучали довольно туманно: с одной стороны – «проблемы со здоровьем», с другой – «это личное». Когда она вернется на трассу – неизвестно. Конечно, у сборной Норвегии остается Тереза Йохауг, но у нее есть очевидное слабое место: спринт. Непряева же в отсутствие Эстберг становится, можно сказать, универсалом №1 мировых женских лыж.

НАЧИНАЕМ С КЛАССИКИ: БОЛЬШУНОВ ПРОТИВ КЛЭБО

Календарь Кубка мира-2019/20 тоже напичкан экспериментами. Кроме привычно-новогоднего Тур де Ски там есть еще одна, новая многодневка – Тур FIS. Она пройдет в середине февраля в Швеции и Норвегии по необычной программе, где между двумя спринтерскими гонками предусмотрен… 38-километровый марафон. Кстати, первый этап в Руке теперь тоже устроен по схеме мини-тура – с бонусными секундами и финальной гонкой преследования.

Еще одно новшество: в России показывать этот Кубок мира будет… Первый канал. Не целиком, конечно (за этим – на Eurosport), только 15 гонок, но затея все равно любопытная. К ней телевизионщиков, видимо, подтолкнул успех предыдущего эксперимента с фигурным катанием. Первая трансляция запланирована на 8 декабря, когда в Лиллехаммере будут давать мужскую эстафету, причем Вяльбе намерена комментировать гонку лично. У обладательницы ТЭФИ Татьяны Тарасовой на спортивном ТВ зреет новый конкурент.

Ну, а в Руке все по традиции начнется классическим спринтом. Если кто запамятовал, год назад Большунов мощнейшим рывком сожрал там на финише самого Йоханнеса Клэбо, и норвежец так взбесился, что даже не вышел на награждение.