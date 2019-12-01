С таким Клэбо будет еще труднее. У России - лишь одна бронза на старте КМ

А ведь еще сегодня утром, перед заключительными гонками этого мини-тура расклад сил выглядел куда оптимистичнее для России. В субботней «разделке» Наталья Непряева, долго замыкавшая первую пятерку, смогла прибавить на последних метрах и принесла нашей команде первое призовое место сезона. В споре за бронзу она на секунду опередила Сэйди Бьорнсен из США и на две - чешку Катерину Разымову, уступив только непробиваемой Терезе Йохауг и Кристе Пармакоски, которой просто повезло с жеребьевкой. Она стартовала в полуминуте перед Йохауг, и когда норвежка ликвидировала эту дистанцию, финка просто села ей на хвост и провисела за лидером до самого финиша.
В воскресенье Непряева ушла на дистанцию четвертой, всего в двух секундах от Пармакоски и в 11 позади Бьорнсен. Причем на тот момент американка возглавляла общий зачет Кубка мира, а россиянка была там второй, отставая лишь на 8 очков. Показалось, что Непряева и правда может побороться за Большой хрустальный глобус, как я предполагал еще несколько дней назад, но… Ошибочка вышла - сегодня наша лыжница не преследовала-догоняла, а совершенно наоборот. Километра три Непряева еще держалась неподалеку от финки, а потом резко сдала и стала проваливаться все глубже и глубже. Финишную черту Наталья пересекла только 18-й.
Мужчины, к сожалению, разочаровали еще накануне. Александр Большунов в своей коронной вроде бы «разделке» классикой занял скромное пятое место. И если 43 секунды отставания от финского специалиста по таким же гонкам Иво Нисканена объяснить можно, то вот полминуты от Йоханнеса Клэбо – это уже серьезный звоночек. Остается надеяться, что Большунов еще не отошел от подготовительных нагрузок и должен прибавить в ближайшем будущем. Хотя очевидно и другое: летние тренировки с дистанционщиками взамен прежних спринтеров явно пошли Клэбо на пользу. И теперь справиться с рыжим норвежцем будет еще трудней.
Что в очередной раз подтвердилось в воскресенье. Половину дистанции Клэбо удерживал тандем Нисканена с Эмилем Иверсеном на расстоянии 15-20 секунд, потом передумал и дал им себя достать, а на последнем подъеме, как всегда, убежал вперед и выиграл третью здешнюю гонку из трех возможных. Иверсен честно пытался зацепиться за соотечественника, но все-таки не сумел.
Большунов опять приехал пятым спустя три четверти минуты. Сергей Устюгов, стартовавший восьмым, замкнул первую десятку. В общем, ничего похожего на прошлогоднюю Руку, где наши обыгрывали норвежцев практически через раз. Но и, разумеется, никакой трагедии тоже не случилось, сезон едва начался. В следующие выходные в Лиллехаммере нас ждут два скиатлона и – самое интересное – эстафеты.
Лыжи. Кубок мира. 1-й этап. Рука (Финляндия)
Женщины
Индивидуальная гонка 10 км. Классический стиль
Тереза Йохауг (Норвегия) – 26.47,5
2. Криста Пармакоски (Финляндия) – отставание 30,1
3. Наталья Непряева (Россия) – 44,4
4. Сэйди Бьорнсен (США) – 45,7
5. Катерина Разымова (Чехия) – 46,7
Гонка преследования 10 км. Свободный стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 25.48,0
2. Хайди Венг (Норвегия) – 1.11,3
3. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.13,3
4. Сэйди Бьорнсен (США) – 1.27,9
…18. Наталья Непряева (Россия) – 2.39,6
…33. Яна Кирпиченко (Россия) – 4.09,8
Общий зачет Кубка мира
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 311
2. Хайди Венг (Норвегия) – 238
3. Астрид Якобсен (Норвегия) – 216
…13. Наталья Непряева (Россия) - 101
Мужчины
Индивидуальная гонка 15 км. Классический стиль
1. Иво Нисканен (Финляндия) – 35.17,0
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 13,0
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 14,9
4. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 33,1
5. Александр Большунов (Россия) – 43,8
6. Андрей Ларьков (Россия) – 45,4
9. Сергей Устюгов (Россия) – 57,2
10. Иван Якимушкин (Россия) – 1.06,2
Гонка преследования 15 км. Свободный стиль
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 35.29,7
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1,8
3. Иво Нисканен (Финляндия) – 11,1
…5. Александр Большунов (Россия) – 48,3
…10. Сергей Устюгов (Россия) – 1.39,0
…11. Андрей Ларьков (Россия) – 1.40,8
…18. Иван Якимушкин (Россия) – 2.33,5
Общий зачет Кубка мира
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 324
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 283
3. Иво Нисканен (Финляндия) – 228
…5. Александр Большунов (Россия) – 189
…11. Сергей Устюгов (Россия) – 96
…12. Андрей Ларьков (Россия) - 94