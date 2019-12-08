На первый-второй рассчитайсь. Российские сборные взяли золото и серебро в эстафете - Советский спорт
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08 декабря 2019 17:30Лыжный спортМысин Николай

На первый-второй рассчитайсь. Российские сборные взяли золото и серебро в эстафете

Этап Кубка мира в Лиллехаммере принес России победный дубль в мужской эстафете! Первой команде досталось серебро. Второй команде – золото.

- Уходим! – негромко, но четко дал команду Устюгов. И Андрей Мельниченко услышал товарища. В один из заключительных подъемов два россиянина включатся на 100 процентов. Спустя меньше минуты их спины будут маячить уже вдалеке – соперники отвалятся, решая только спор за бронзу. А два представителя двух российских команд (первой и второй сборной) уверенно умчатся к победному дублю…

ЗАДЕЛ ОТ БОЛЬШУНОВА

А ведь что-то подобное вполне назревало! Первый этап Кубка мира, прошедший в финской Руке, наград России не принес (точнее – не принес мужской сборной, у женской одну бронзу взяла Наталья Непряева). Но в Лиллехаммере все сложилось удачнее. Субботний скиатлон мог превратиться в бенефис норвежцев. Еще бы – при таком составе, к тому же - на домашней трассе! И, в целом, норвежцам – грех жаловаться. В этой гонке их представители заняли шестое, пятое, четвертое, третье, второе места… Но первое досталось Александру Большунову!

На финиш он накатывал не в одиночестве, но с солидным запасом. Достаточным, чтобы скопировать известный жест Петера Нортуга – повернуться к трибунам и приложить палец к губам. А потом улыбнуться и уверенно закончить гонку лидером.

- Саша – как настоящий русский медведь. Большой и сильный! И, разумеется, отличный лыжник, - уважительно кивал головой Ханс Кристер Холунн, оставшийся вторым.

- Это было чрезмерно заносчиво – его жест трибунам?

- Это было нормально. Нам придется это перетерпеть, - развел руками Эмиль Иверсен, взявший бронзу.

Оставшийся четвертым Йоханнес Клэбо про Большунова ничего не сказал. Зато ругался в адрес Холунна – мол, последний поступил подло, пойдя в отрыв в тот момент, когда сам Йоханнес такого не ждал. В итоге лидер Кубка мира «отвалился» - сил на финиш у него не осталось. Может, поэтому решил и сняться с эстафеты?

Другие россияне в скиатлоне тоже, в целом, порадовали. Особенно Денис Спицов и Сергей Устюгов, ставшие 8-м и 10-м. Андрей Ларьков закончил гонку 14-м. Остальные отстали заметнее, но не провалился никто. Илья Порошкин показал 27-й результат, Евгений Белов – 29-й, Иван Якимушкин – 32-й. Так что перед командной гонкой у нас был повод рассчитывать, что минимум одну солидную четверку тренерский штаб соберет. И россиянам удастся второй раз подряд побить норвежцев на их же земле.

Реальность превзошла все ожидания!

БЕЗ БОЛЬШУНОВА, НО С УСТЮГОВЫМ

Это при том, Большунов не бежал. Задача выиграть Большой хрустальный глобус вносит свои коррективы в список приоритетов. Александру важнее личные гонки, важнее сохранять свежесть и силы. Руководствуясь такой логикой, тренерский штаб освободил его от эстафеты. И более того, по тем же причинам в заявку не попал и Устюгов!

Правда, Сергей все же вышел на старт.

- Позавчера на ужин была очень вкусная норвежская рыба, так что мой белый друг провел со мной всю ночь. В итоге я не стартую, - рассказал в соцсетях Артем Мальцев – изначальный финишер второй сборной.

- Вместе него побегу я, - добавил Устюгов.

И да – попал во вторую команду. Компанию в которой ему составили Якимушкин, Белов и Порошкин. В первый состав вошли Ларьков, Илья Семиков, Спицов и Андрей Мельниченко. Все остальные сборные, по сути, собрали всех лидеров. За исключением Норвегии (выступавшей без Клэбо и Иверсена). Но там-то с запасными порядок!

Группа из 11 лыжников на старте редеет относительно быстро – на первом километре отстает китаец, на третьем – представитель Казахстана. Но остальные остаются в борьбе. Каждый этап похож на предыдущий – ближе к финишу кто-то совершает рывок, три лучших убегают в небольшой отрыв, но сразу после смены эстафеты их догоняют отстающие, и дальше семеро сильнейших (отваливаются еще Франция и США) опять бегут дружной компанией. До нового рывка в конце очередного этапа…

Приятно видеть, что в группе лидеров неизменно по два россиянина! Что Ларьков и Якимушкин, что Семиков и Белов уверенно держатся в топ-4, периодически выходя в лидеры и возглавляя остальной пелотон. Даже Нисканен на финише второго этапа не может оторваться от Евгения – сам пропускает его спурт, с трудом нагоняя только на стадионе! И это – отличный задел на вторую половину дистанции, которую будут бежать уже коньком.

Именно здесь и появляется небольшой повод для волнения. Денис Спицов, решив на втором круге попробовать уйти в отрыв, сам задыхается и только разгоняет двух норвежцев. Шюр Рете и Симен Крюгер, подхватив на плечи шведа Йенса Бурмана, весело уносятся вперед – секунд на 10 минимум! К счастью, это – заодно и тот максимум, которого удается им достичь. Спицов «прозевав вспышку», все равно не отваливается окончательно. Как и Порошкин, бегущий чуть позади. В итоге же – все строго по сценарию. За километр после заключительной смены вторая группа лыжников догоняет первую. И первая шестерка (два россиянина, два норвежца, швед и немец) вновь работает дружной компанией. К которой впоследствии присоединяется еще и финн – Маркус Вуорела ценой нереальных усилий «съел» целых 40 секунд отставания!

Это, помимо прочего, к вопросу о том, в каком неспешном темпе в это время шли лидеры.

«УХОДИМ! УХОДИМ!»

Что было дальше, вы уже в курсе. Мельниченко с Устюговым в какой-то момент обходят соперников. И первыми серьезно взвинчивают скорость. Спустя пару мгновений, когда на затяжном подъеме за пару километров до финиша гонки соперники начнут отставать, Сергей и выкрикнет на выдохе то самое «Уходим!».

И в этом «Уходим» почувствуется все.

И понимание верности момента для атаки. И уверенность в собственных силах. И вера в возможности самого Мельниченко поддержать этот темп. Андрей откликнется. И россияне убегут. К победному дублю. Правда, битвы за золото тоже не будет – Устюгов мощно оторвется от партнера по сборной и соперника по забегу. Но на радости наших болельщиков это уже никак не скажется.

Верно?

В конце концов, не часто увидишь, как восемь российских спортсменов обнимаются после финиша, празднуя два первых места! А норвежцы… Да-да, они опять повержены. И снова - на глазах своих трибун.

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