Юрий Бородавко: У нас традиция – слушать Шнура после победы - Советский спорт
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12 декабря 2019 10:00Лыжный спортВолохов Юрий

Юрий Бородавко: У нас традиция – слушать Шнура после победы

У лыжников прошли два этапа Кубка мира. Особенно нашим спортсменам удался второй, который завершился в Лиллехаммере в минувшее воскресенье. Российские команды в мужской эстафете заняли два первых места, а Александр Большунов победил в скиатлоне.

Итоги старта сезона для «Советского спорта» подвел тренер сборной России Юрий Бородавко – среди его подопечных главные герои Лиллехаммера.

«ХОЛУНД РЕШИЛ, ЧТО БОЛЬШУНОВ НЕ ВЫДЕРЖИТ ВЫСОКИЙ ТЕМП»

– Александр Большунов на первом этапе в финской Руке был не совсем похож на себя. Травма спины дала о себе знать или от предсезонных нагрузок не отошел?
– Здесь обе эти причины можно назвать, но все же больше повлияла травма спины. Она не дала Саше в полной мере себя реализовать. Александр продолжает проходить лечение – улучшение налицо. Но курс еще не завершен.

– На втором этапе Большунов выиграл первую гонку в этом сезоне.
– Многие не ожидали от Большунова такого результата. И особенно норвежец Холунд. Он видел Александра неделю назад в Финляндии: видимо, решил, что тот пока не опасен, что Саша не выдержит предложенный высокий темп, а он выдержал. И под занавес гонки проявил свои спринтерские качества, которые у него выше, чем у Холунда.

– Большунов выложил видео, где он вместе с другими ребятами по команде празднует победу в гонке под песню Шнура «Супер гуд». Видели ролик?
– Это уже стало хорошей традицией – отмечать победы под эту песню. Название песни подходит как нельзя лучше: выиграли, все у нас нормально – супер гуд.

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After the finish of the race! @pirogov_dmitry @dimonbihenev @viktor_serviccer.ru @pittrifonov @vinogradov.lenya

Публикация от bolshunov.ski.gonki (@san_sanych_bolshunov)

– Сами как относитесь к творчеству Шнура?
– Ровно отношусь.

– Большунов не бежал эстафету. Йоханнес Клэбо и Эмиль Иверсен тоже пропустили гонку. Ранее Иверсен заявил, что сейчас эстафеты его не интересуют, потому что в нынешнем сезоне нет чемпионата мира и Олимпиады. Его цель – выиграть Кубок мира. Вы по этой же причине решили освободить Большунова от эстафеты?
– Ни в коем случае. Решение было принято непосредственно перед гонкой. Саша почувствовал боль в спине, и мы решили не стартовать, решили, что нужно поберечься. На коротких дистанциях движения у лыжников более резкие, это могло усугубить проблемы со спиной. На гонку нужно выходить полностью здоровым.

«ДВОЙНАЯ ПОБЕДА В ЭСТАФЕТЕ – ПОЩЕЧИНА НОРВЕЖЦАМ»

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– На пьедестале после мужской эстафеты норвежкой команде едва хватило места – восемь человек в форме сборной России на подиуме. Причем победила вторая сборная…
– У нас очень серьезная конкуренция – поэтому деление на первую и вторую команды весьма условное. Был еще важный момент в том, что на последнем этапе во второй команде стартовал Сергей Устюгов. Он известен своими спринтерскими качествами, и было изначально понятно, что он будет фаворитом на четвертом этапе. Сергея поддержал и Андрей Мельниченко, который финишировал в первой команде. Наша двойная победа в Норвегии – это такая своеобразная пощечина хозяевам. Кто еще в мире может обыграть норвежцев у них дома сразу двумя командами?

– Денис Спицов после яркого олимпийского сезона в прошлом году слегка ушел в тень. После второго этапа показалось, что он потихоньку обретает свою лучшую форму. Увидим мы Спицова образца Пхенчхана-2018?
– Денис делает все, что должен делать спортсмен высокого класса. Если человек уже побывал на олимпийском пьедестале, это говорит о его высоком уровне.

«НОРВЕЖЦЫ ТРЕБУЮТ НАС ОТСТРАНИТЬ? ЭТО ВЫЗЫВАЕТ СМЕХ»

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– Наталья Непряева завоевала бронзу на первом этапе. Однако затем занимала места за пределами первой десятки. Как оцениваете ее форму?
– У Натальи есть определенные проблемы, как и у любого спортсмена. Мы знаем об этом, все видим и работаем над устранением этих проблем. Каких? Давайте, не будем уточнять. Ничего страшного – рабочие моменты.

– При этом четыре наших ведущих лыжницы дружно ушли в декрет.
– Разумное решение: в этом сезоне нет чемпионата мира и Олимпийских игр. Они спокойно могут родить, в следующем сезоне – вернуться и выступить на первенстве мира.

– Нынешние коллеги по сборной уступают Непряевой в классе. Она действительно тренируется с мужской командой?
– Некоторые тренировки Наталья проводит вместе с ребятами. Там скорости значительно выше, это отличная возможность для нее прогрессировать и выйти на более высокий уровень.

– Сильно отстаете от ребят во время тренировочных гонок?
– Давайте не будем углубляться. Скажу так: мужчины, конечно же, физически превосходят женщин.

– Норвежка Ингвильд Остберг, которая выиграла в прошлом сезоне Кубок мира, сейчас вообще не выступает из-за проблем со здоровьем. Наверняка в лыжном пелотоне больше информации. Что с ней случилось?
– У норвежцев такое правило: чтобы получить право выступать на международных соревнованиях за сборную, нужно пройти диспансеризацию и получить специальный допуск от врачей. Остберг такой допуск не получила. Знаю, что у нее серьезное снижение веса. Больше ничего не могу сказать по этому поводу.

– Непряева в прошлом сезоне заняла второе место в общем зачете Кубка мира вслед за Остберг. Но есть еще Тереза Йохауг. Может Непряева с ней побороться за победу в общем зачете?
– В спринте – может, а вот в дистанционных гонках даже не все мужчины могут бороться с Йохауг.

– На днях норвежские лыжники призвали международную федерацию исключить всех российских спортсменов из Кубка мира. Что думаете по этому поводу?
– Что тут думать? Это вызывает только смех. Им хочется спокойной жизни, пусть тогда выступают на первенстве Норвегии. Россиян там нет.

– Но решение исполкома WADA наверняка в сборной обсуждали.
– Наше дело готовить спортсменов к соревнованиям, а спортсменов – тренироваться, чтобы затем достойно выступать под российским флагом. Мы ни на что повлиять не можем. Защищать интересы спортсменов – дело руководства федерации, Министерства спорта.

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