«Предлагали перейти в биатлон – отказался». Легков – о карантине, Большунове и Нортуге

«УЧАСТВУЮ В МЕРОПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОБЩЕНИЯ»

Мой звонок застал Легкова за рулем. Поэтому первый вопрос на злободневную тему.

– Александр, оформили пропуск для поездок в автомобиле?

– Я не в Москве живу – в Московской области. Пропуск, конечно, есть – рабочий.

– Где самоизолировались?

– В своем доме в Подмосковье.

– Вы сказали, что у вас рабочий пропуск. Но сейчас можно удаленно трудиться.

– Удаленно проходят заседания фракций, пленарные заседания, а эта работа требует общения с людьми. Поэтому периодически нужно выезжать на такие встречи.

– Это какие-то мероприятия?

– Общение с волонтерами, открытие мемориальных досок ко Дню Победы, на которые внесены имена до этого неизвестных бойцов. Передача в больницы средств защиты. Все контакты происходят в масках, перчатках.

«НОРТУГ В ХОККЕЙ ИГРАЕТ СЛАБОВАТО»

– Немного хотелось бы коснуться прошедшего сезона. Что скажете про дуэль Александра Большунова и Йоханесса Клэбо?

– Интересная дуэль, украшение сезона. У Большунова хорошие шансы на победу в Кубке мира и в следующем сезоне. Посмотрим, это будет уже новая игра.

– В Союзе биатлонистов России возникла идея предложить перейти в биатлон лыжникам. Как вы к этому относитесь?

– Это решение каждого – переходить или нет. Все зависит о спортсмена, где он хочет себя реализовать.

– Вам в свое время не предлагали стать биатлонистом?

– Предлагали, но я отказался. Мне был интересен тот вид спорта, которым я занимался много лет.

– В марте вы пригласили в гости Петтера Нортуга, планировали с ним посоревноваться на лыжне. Но гонка не состоялась. Карантин помешал?

– Это было еще в середине марта. Нортуг прилетел, имея все разрешения. Гонку с Роспотребнадзором мы согласовали, тогда действовало разрешение на проведение мероприятий в количестве не более пятисот человек. Но снег в Подмосковье к тому времени растаял. Успели только сыграть в хоккей без зрителей. Провели также автограф-сессию с Петтером. Люди, болельщики смогли с ним пообщаться.

– Вы с Нортугом тоже играли в хоккей?

– Конечно, а также партнеры гонки.

– Нортуг хорошо играет?

– В хоккее он слабоват.