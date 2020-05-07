«Предлагали перейти в биатлон – отказался». Легков – о карантине, Большунове и Нортуге

Мой звонок застал Легкова за рулем. Поэтому первый вопрос на злободневную тему.
– Александр, оформили пропуск для поездок в автомобиле?
– Я не в Москве живу – в Московской области. Пропуск, конечно, есть – рабочий.
– Где самоизолировались?
– В своем доме в Подмосковье.
– Вы сказали, что у вас рабочий пропуск. Но сейчас можно удаленно трудиться.
– Удаленно проходят заседания фракций, пленарные заседания, а эта работа требует общения с людьми. Поэтому периодически нужно выезжать на такие встречи.
– Это какие-то мероприятия?
– Общение с волонтерами, открытие мемориальных досок ко Дню Победы, на которые внесены имена до этого неизвестных бойцов. Передача в больницы средств защиты. Все контакты происходят в масках, перчатках.
– Немного хотелось бы коснуться прошедшего сезона. Что скажете про дуэль Александра Большунова и Йоханесса Клэбо?
– Интересная дуэль, украшение сезона. У Большунова хорошие шансы на победу в Кубке мира и в следующем сезоне. Посмотрим, это будет уже новая игра.
– В Союзе биатлонистов России возникла идея предложить перейти в биатлон лыжникам. Как вы к этому относитесь?
– Это решение каждого – переходить или нет. Все зависит о спортсмена, где он хочет себя реализовать.
– Вам в свое время не предлагали стать биатлонистом?
– Предлагали, но я отказался. Мне был интересен тот вид спорта, которым я занимался много лет.
– В марте вы пригласили в гости Петтера Нортуга, планировали с ним посоревноваться на лыжне. Но гонка не состоялась. Карантин помешал?
– Это было еще в середине марта. Нортуг прилетел, имея все разрешения. Гонку с Роспотребнадзором мы согласовали, тогда действовало разрешение на проведение мероприятий в количестве не более пятисот человек. Но снег в Подмосковье к тому времени растаял. Успели только сыграть в хоккей без зрителей. Провели также автограф-сессию с Петтером. Люди, болельщики смогли с ним пообщаться.
– Вы с Нортугом тоже играли в хоккей?
– Конечно, а также партнеры гонки.
– Нортуг хорошо играет?
– В хоккее он слабоват.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Александр ЛЕГКОВ
Родился 7 мая 1983 года в Красноармейске (Московская область)
Олимпийский чемпион в марафоне, серебряный призер в эстафете Игр-2014.
Чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призер ЧМ-2013 в эстафете
Победитель многодневной гонки Тур де Ски-2013
В сезоне-2012-13 стал обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачете Кубка мира