«Предлагали перейти в биатлон – отказался». Легков – о карантине, Большунове и Нортуге - Советский спорт
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07 мая 2020 14:56Лыжный спортВолохов Юрий

«Предлагали перейти в биатлон – отказался». Легков – о карантине, Большунове и Нортуге

Сегодня отмечает день рождения один из лучших в истории российских лыжников, олимпийский чемпион Александр Легков.

«УЧАСТВУЮ В МЕРОПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОБЩЕНИЯ»

Мой звонок застал Легкова за рулем. Поэтому первый вопрос на злободневную тему.

Александр, оформили пропуск для поездок в автомобиле?
Я не в Москве живу в Московской области. Пропуск, конечно, есть – рабочий.

Где самоизолировались?
В своем доме в Подмосковье.

Вы сказали, что у вас рабочий пропуск. Но сейчас можно удаленно трудиться.
Удаленно проходят заседания фракций, пленарные заседания, а эта работа требует общения с людьми. Поэтому периодически нужно выезжать на такие встречи.

Это какие-то мероприятия?
Общение с волонтерами, открытие мемориальных досок ко Дню Победы, на которые внесены имена до этого неизвестных бойцов. Передача в больницы средств защиты. Все контакты происходят в масках, перчатках.

«НОРТУГ В ХОККЕЙ ИГРАЕТ СЛАБОВАТО»

Немного хотелось бы коснуться прошедшего сезона. Что скажете про дуэль Александра Большунова и Йоханесса Клэбо?
Интересная дуэль, украшение сезона. У Большунова хорошие шансы на победу в Кубке мира и в следующем сезоне. Посмотрим, это будет уже новая игра.

В Союзе биатлонистов России возникла идея предложить перейти в биатлон лыжникам. Как вы к этому относитесь?
Это решение каждого – переходить или нет. Все зависит о спортсмена, где он хочет себя реализовать.

Вам в свое время не предлагали стать биатлонистом?
Предлагали, но я отказался. Мне был интересен тот вид спорта, которым я занимался много лет.

В марте вы пригласили в гости Петтера Нортуга, планировали с ним посоревноваться на лыжне. Но гонка не состоялась. Карантин помешал?
Это было еще в середине марта. Нортуг прилетел, имея все разрешения. Гонку с Роспотребнадзором мы согласовали, тогда действовало разрешение на проведение мероприятий в количестве не более пятисот человек. Но снег в Подмосковье к тому времени растаял. Успели только сыграть в хоккей без зрителей. Провели также автограф-сессию с Петтером. Люди, болельщики смогли с ним пообщаться.

Вы с Нортугом тоже играли в хоккей?
Конечно, а также партнеры гонки.

Нортуг хорошо играет?
В хоккее он слабоват.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Александр ЛЕГКОВ

Родился 7 мая 1983 года в Красноармейске (Московская область)
Олимпийский чемпион в марафоне, серебряный призер в эстафете Игр-2014.
Чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призер ЧМ-2013 в эстафете
Победитель многодневной гонки Тур де Ски-2013
В сезоне-2012-13 стал обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачете Кубка мира

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