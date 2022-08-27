«Теперь у нас есть главное золото»: Большунов показал фотографию с новорожденной дочерью

Один из лучших лыжников мира Александр Большунов стал отцом. Об этом он сообщил в соцсети.

«Сегодня я стал папой! Теперь у нас есть главное золото», – написал спортсмен, выложив следующее фото:

Напомним, Большунов женат на бывшей лыжнице Анне Жеребятьевой. Сегодня, 27 августа, она родила дочь.

Добавим, что Большунов – трехкратный олимпийский чемпион (2022). Все три награды он завоевал на Играх в Пекине (Китай). Кроме того, уроженец Брянской области является чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира, а также двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски».