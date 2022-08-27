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«Теперь у нас есть главное золото»: Большунов показал фотографию с новорожденной дочерью

В 2021 году лыжник женился на Анне Жеребятьевой.
27 августа 2022 16:02
автор: Артур Гичунцев

Один из лучших лыжников мира Александр Большунов стал отцом. Об этом он сообщил в соцсети.

«Сегодня я стал папой! Теперь у нас есть главное золото», – написал спортсмен, выложив следующее фото:

Напомним, Большунов женат на бывшей лыжнице Анне Жеребятьевой. Сегодня, 27 августа, она родила дочь.

Добавим, что Большунов – трехкратный олимпийский чемпион (2022). Все три награды он завоевал на Играх в Пекине (Китай). Кроме того, уроженец Брянской области является чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира, а также двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски».

источник: «Советский спорт»
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«Теперь у нас есть главное золото»: Большунов показал фотографию с новорожденной дочерью
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