Лыжный спорт 05 декабря 2018 16:14 Источник: Федерация лыжных гонок России Автор: Сметанникова Дарья

Белорукова и Большунов попали в состав сборной России на этап Кубка мира в Бейтостолене

В норвежском Бейтостолене с 8 по 9 декабря пройдет третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.