Белорукова и Большунов попали в состав сборной России на этап Кубка мира в Бейтостолене - Советский спорт
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    • Лыжный спорт05 декабря 2018 16:14Источник: Федерация лыжных гонок РоссииАвтор: Сметанникова Дарья

    Белорукова и Большунов попали в состав сборной России на этап Кубка мира в Бейтостолене

    В норвежском Бейтостолене с 8 по 9 декабря пройдет третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.

    Федерация лыжных гонок России опубликовала состав российской команды на этап Кубка мира в Бейтостолене.

    Заявка женской сборной России: Юлия Белорукова, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова.

    Заявка мужской сборной России: Евгений Белов, Александр Большунов, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Алексей Червоткин.

    Расписание гонок:

    8 декабря – женская гонка на 15 км (раздельный старт, свободный стиль) и мужская гонка на 30 км (раздельный старт, свободный стиль).
    9 декабря – женская (4х5 км) и мужская (4х7,5 км) эстафеты.

    #белорукова юлия#большунов александр#кубок мира по лыжным гонкам#Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
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