Белорукова и Большунов попали в состав сборной России на этап Кубка мира в Бейтостолене

В норвежском Бейтостолене с 8 по 9 декабря пройдет третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Федерация лыжных гонок России опубликовала состав российской команды на этап Кубка мира в Бейтостолене.
Заявка женской сборной России: Юлия Белорукова, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова.
Заявка мужской сборной России: Евгений Белов, Александр Большунов, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Алексей Червоткин.
Расписание гонок:
8 декабря – женская гонка на 15 км (раздельный старт, свободный стиль) и мужская гонка на 30 км (раздельный старт, свободный стиль).
9 декабря – женская (4х5 км) и мужская (4х7,5 км) эстафеты.