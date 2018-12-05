Устюгов присоединится к сборной России на этапе Кубка мира в Давосе - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 10окончен
  • 11окончен
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Бордо
    Сент-Этьен
    3
    2
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Кан
    Ним
    1
    2
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Дижон
    Генгам
    2
    1
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Лион
    Ренн
    0
    2
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Реймс
    Тулуза
    0
    1
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Нант
    Марсель
    3
    2
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    2-й тайм
    Бёрнли
    Ливерпуль
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    2-й тайм
    Фулхэм
    Лестер Сити
    1
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    2-й тайм
    Вулверхэмптон
    Челси
    0
    1
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    2-й тайм
    Эвертон
    Ньюкасл Юнайтед
    1
    1
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    перерыв
    Тоттенхэм Хотспур
    Саутгемптон
    1
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    перерыв
    Манчестер Юнайтед
    Арсенал
    1
    1
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    перерыв
    Страсбург
    ПСЖ
    1
    0
    • Лыжный спорт05 декабря 2018 19:34Источник: ОКРАвтор: Сметанникова Дарья

    Устюгов присоединится к сборной России на этапе Кубка мира в Давосе

    Этап Кубка мира в Давосе состоится с 15 по 16 декабря.

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в программе этапа Кубка мира в Давосе.

    «Пятнашку» свободным стилем в Швейцарии Сергей точно побежит. И еще, может быть, заявим его в первый день на спринт. Там более жесткая, контактная борьба, чем в дистанционных гонках.

    Устюгову надо понять, насколько он к ней готов. Пока неприятные ощущения в руке остаются. Как я уже говорила, мы рассчитываем на полное восстановление Устюгова к «Тур-де-Ски», - цитирует Вяльбе пресс-служба ОКР.

    Напомним, Устюгов сломал палец руки на предсезонном сборе и перенес операцию из-за чего пропустил старт сезона.

    #устюгов сергей#вяльбе елена#мужская сборная россии по лыжным гонкам#кубок мира по лыжным гонкам
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта