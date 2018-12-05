Устюгов присоединится к сборной России на этапе Кубка мира в Давосе

Лыжный спорт 05 декабря 2018 19:34 Источник: ОКР Автор: Сметанникова Дарья

Этап Кубка мира в Давосе состоится с 15 по 16 декабря.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в программе этапа Кубка мира в Давосе.

«Пятнашку» свободным стилем в Швейцарии Сергей точно побежит. И еще, может быть, заявим его в первый день на спринт. Там более жесткая, контактная борьба, чем в дистанционных гонках.

Устюгову надо понять, насколько он к ней готов. Пока неприятные ощущения в руке остаются. Как я уже говорила, мы рассчитываем на полное восстановление Устюгова к «Тур-де-Ски», - цитирует Вяльбе пресс-служба ОКР.

Напомним, Устюгов сломал палец руки на предсезонном сборе и перенес операцию из-за чего пропустил старт сезона.