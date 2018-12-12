Юлия Белорукова: Устюгов сейчас рвет и мечет, он за многое хочет взять реванш

Лыжный спорт 12 декабря 2018 12:28 Источник: Dagbladet

Российская лыжница Юлия Белорукова поделилась ожиданиями от возвращения Сергея Устюгова на Кубок мира.

- Надеюсь, что Сергей выступит на этапе Кубка мира в Давосе. Он снова тренируется с двумя палками. Еще надеюсь, что скоро он снова станет лучшим в мире.

Он очень сильный. Да, у него были некоторые проблемы из-за травмы, он тренировался с одной палкой. Но я думаю, что он вернется на свой уровень. Сергей рвет и мечет. Он много за что хочет взять реванш. Думаю, он снова будет лучшим в мире, – рассказала Белорукова.

Напомним, Сергей Устюгов пропустил Олимпиаду-2018 в Пхенчхане из-за того, что его не пригласил на Игры МОК.