Юлия Белорукова: Устюгов сейчас рвет и мечет, он за многое хочет взять реванш - Советский спорт
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    • Лыжный спорт12 декабря 2018 12:28Источник: Dagbladet

    Юлия Белорукова: Устюгов сейчас рвет и мечет, он за многое хочет взять реванш

    Российская лыжница Юлия Белорукова поделилась ожиданиями от возвращения Сергея Устюгова на Кубок мира.

    - Надеюсь, что Сергей выступит на этапе Кубка мира в Давосе. Он снова тренируется с двумя палками. Еще надеюсь, что скоро он снова станет лучшим в мире.

    Он очень сильный. Да, у него были некоторые проблемы из-за травмы, он тренировался с одной палкой. Но я думаю, что он вернется на свой уровень. Сергей рвет и мечет. Он много за что хочет взять реванш. Думаю, он снова будет лучшим в мире, – рассказала Белорукова.

    Напомним, Сергей Устюгов пропустил Олимпиаду-2018 в Пхенчхане из-за того, что его не пригласил на Игры МОК.

    #устюгов сергей#белорукова юлия#кубок мира по лыжным гонкам
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