Устюгов вошел в состав сборной России на «Тур де Ски»

Лыжный спорт 19 декабря 2018 16:53 Источник: Федерация лыжных гонок России Автор: Сметанникова Дарья

Федерация лыжных гонок России сообщила, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов вошел в состав национальной сборной на многодневную гонку «Тур де Ски».

Устюгов пропустил начало сезона из-за травмы пальца на руке, которую он получил во время предсезонной подготовки. Первой гонкой для лыжника стала индивидуалка на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе, где он финишировал 25-м.

В состав сборной России на «Тур де Ски» также попали: Александр Большунов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Андрей Собакарев, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков. Женскую сборную России представят Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева.

Напомним, что Устюгов выигрывал «Тур де Ски» в сезоне-2016/17.