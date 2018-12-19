Устюгов вошел в состав сборной России на «Тур де Ски» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Металлург Нк
    Зауралье
    2
    3
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 20:30
    Шальке-04
    Байер
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 22:30
    Бавария
    РБ Лейпциг
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 22:30
    Вердер
    Хоффенхайм
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 22:30
    Фрайбург
    Ганновер-96
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 22:30
    Майнц
    Айнтрахт Ф
    0
    0
    • Лыжный спорт19 декабря 2018 16:53Источник: Федерация лыжных гонок РоссииАвтор: Сметанникова Дарья

    Устюгов вошел в состав сборной России на «Тур де Ски»

    Федерация лыжных гонок России сообщила, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов вошел в состав национальной сборной на многодневную гонку «Тур де Ски».

    Устюгов пропустил начало сезона из-за травмы пальца на руке, которую он получил во время предсезонной подготовки. Первой гонкой для лыжника стала индивидуалка на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе, где он финишировал 25-м.

    В состав сборной России на «Тур де Ски» также попали: Александр Большунов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Андрей Собакарев, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков. Женскую сборную России представят Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева.

    Напомним, что Устюгов выигрывал «Тур де Ски» в сезоне-2016/17.

    #устюгов сергей#Тур де Ски#мужская сборная россии по лыжным гонкам#женская сборная россии по лыжным гонкам
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта