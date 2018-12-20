Юрий Бородавко: «Тур де Ски» рассматриваем как этап подготовки к чемпионату мира

Лыжный спорт 20 декабря 2018 17:47 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о подготовке команды к многодневной гонке «Тур де Ски».

«Сейчас тренируемся в Антхольце, в биатлонном центре, до 27 декабря. Все без проблем редко бывает, но они все решаемые, небольшие. Все идет по плану. «Тур де Ски» рассматриваем все же как этап подготовки к чемпионату мира, набор спортивной формы. Конкретных мест не планируем, самое главное – подойти к туру в хорошем состоянии и пройти его как можно лучше», - цитирует Бородавко «Р-Спорт».

Из группы Бородавко в многодневке выступят Александр Большунов, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева и Мария Истомина.

«Тур де Ски» пройдет с 29 декабря по 6 января.