Елена Вяльбе: Конкретных целей из разряда «выиграть» на «Тур де Ски» не ставим

Лыжный спорт 24 декабря 2018 15:37 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о подготовке к многодневке «Тур де Ски».

«Каких-то конкретных целей из разряда «выиграть», не ставим. Безусловно, все должны выступать в свою силу, но это этапы Кубкам мира, которые в первую очередь должны являться подготовкой к чемпионату мира», - приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

«Тур де Ски» пройдет в рамках Кубка мира с 29 декабря по 6 января. Чемпионат мира по лыжным видам спорта состоится в австрийском Зеефельде с 20 февраля по 3 марта.