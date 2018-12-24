Елена Вяльбе: Конкретных целей из разряда «выиграть» на «Тур де Ски» не ставим - Советский спорт
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    • Лыжный спорт24 декабря 2018 15:37Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Елена Вяльбе: Конкретных целей из разряда «выиграть» на «Тур де Ски» не ставим

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о подготовке к многодневке «Тур де Ски».

    «Каких-то конкретных целей из разряда «выиграть», не ставим. Безусловно, все должны выступать в свою силу, но это этапы Кубкам мира, которые в первую очередь должны являться подготовкой к чемпионату мира», - приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

    «Тур де Ски» пройдет в рамках Кубка мира с 29 декабря по 6 января. Чемпионат мира по лыжным видам спорта состоится в австрийском Зеефельде с 20 февраля по 3 марта.

    #вяльбе елена#мужская сборная россии по лыжным гонкам#женская сборная россии по лыжным гонкам#Тур де Ски
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