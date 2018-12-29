Клэбо выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски», Большунов - шестой

Лыжный спорт 29 декабря 2018 18:37 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Норвежец Йоханнес Клэбо стал победителем спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски».

Второе место досталось французу Ришару Жуву, третьим стал его соотечественник Люка Шанава.

Россиянин Александр Большунов вышел в финал, но занял там только 6-е место.

Глеб Ретивых и Сергей Устюгов выбыли из борьбы еще в четвертьфинале.

«Тур де Ски». Тоблах, Италия

Мужчины. Спринт, свободный стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 2.17,99

2. Ришар Жув (Франция) — 0,34

3. Люка Шанава (Франция) — 0,39

4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) — 0,76

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 1,67

6. Александр Большунов (Россия) — 3,17.