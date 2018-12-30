Елена Вяльбе – о победе Непряевой: Я так обрадовалась, аж слезы от счастья!

Лыжный спорт 30 декабря 2018 16:15 Источник: «РИА Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Натальи Непряевой в индивидуальной гонке на 10 километров в рамках первого этапа «Тур де Ски».

- Фантастическая гонка. Я так обрадовалась, аж слезы от счастья! Моя сентиментальность не дает мне покоя. Приятно, что реально боролись, Наташка – умничка, и еще бы Настя научилась не бояться с самого начала. Тоже молодец. Приятно, что тут скажешь. И для Наташки это будет сейчас эмоциональный подъем. Надеюсь, что еще все впереди, и «Тур де Ски» и дальше будет хорошим таким, - передает слова Вяльбе РИА «Новости».

Напомним, что российская спортсменка пробежала дистанцию за 23 минуты 19,9 секунды, опередив на 0,3 секунды представительницу Норвегии Ингвильд Флугстад Эстберг.