Наталья Непряева: Сразу включилась и начала, как говорится, «на все деньги» бежать

Лыжный спорт 30 декабря 2018 17:21 Источник: «РИА Новости»

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на 10 км в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски».

- В принципе, была уверена в себе сегодня. На первом круге сразу включилась и начала, как говорится, «на все деньги» бежать. Думала: «На сколько хватит, на столько и хватит». Слава богу, все хорошо получилось, это шаг вперед, первая победа на Кубках мира. И уверена, что не последняя, - передает слова Непряевой РИА «Новости».

Напомним, что российская спортсменка пробежала дистанцию за 23 минуты 19,9 секунды, опередив на 0,3 секунды представительницу Норвегии Ингвильд Флугстад Эстберг.