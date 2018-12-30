Наталья Непряева: Сразу включилась и начала, как говорится, «на все деньги» бежать - Советский спорт
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Лыжный спорт30 декабря 2018 17:21Источник: «РИА Новости»

Наталья Непряева: Сразу включилась и начала, как говорится, «на все деньги» бежать

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на 10 км в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски».

- В принципе, была уверена в себе сегодня. На первом круге сразу включилась и начала, как говорится, «на все деньги» бежать. Думала: «На сколько хватит, на столько и хватит». Слава богу, все хорошо получилось, это шаг вперед, первая победа на Кубках мира. И уверена, что не последняя, - передает слова Непряевой РИА «Новости».

Напомним, что российская спортсменка пробежала дистанцию за 23 минуты 19,9 секунды, опередив на 0,3 секунды представительницу Норвегии Ингвильд Флугстад Эстберг.

#кубок мира по лыжным гонкам#непряева наталья#Тур де Ски
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