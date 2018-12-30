Сергей Крянин: Уверен, что это только начало успехов Устюгова

Лыжный спорт 30 декабря 2018 19:13 Источник: «РИА Новости»

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал победу российского лыжника Сергея Устюгова в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски».

- Очень радует, что вся сборная показывает высокую конкурентоспособность, может бороться на равных со всеми остальными лидерами, с теми же норвежцами. Особенно рад за Сергея Устюгова, показавшего такой уровень после травмы. Да, пусть он и говорит, что не было психологической травмы, но ему было сложно после недопуска на Олимпиаду и всей этой ситуации. Уверен, что это только начало его успехов. Уверен, что и в спринте он был бы на подиуме, если бы не досадная оплошность. Хочется всех поздравить с таким успехом, - приводит слова Крянина РИА «Новости».

Напомним, что Устюгов пробежал дистанцию за 30 минут 34,1 секунды, опередив на 12,2 секунды норвежца Симена Хегстада Крюгера.