Дед Клэбо может снять норвежца с «Тур де Ски»

Коре Хесфлот, дед и личный тренер трехкратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Хесфлота Клэбо, может снять внука с многодневной гонки «Тур де Ски» после четвертого этапа, сообщает VG.
«Мы оценим его самочувствие и примем решение о дальнейшем участии после предстоящей гонки», - сообщил Хесфлот.
«Я надеюсь, что последнее слово останется за мной», - сказал в свою очередь Клэбо.
После третьего этапа многодневки Клебо возглавляет генеральную классификацию, опережая россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова на 12 и 25 секунд соответственно.