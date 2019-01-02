Дед Клэбо может снять норвежца с «Тур де Ски»

Лыжный спорт 02 января 2019 12:47 Источник: Vg.no Автор: Спирин Дмитрий

Коре Хесфлот, дед и личный тренер трехкратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Хесфлота Клэбо, может снять внука с многодневной гонки «Тур де Ски» после четвертого этапа, сообщает VG.

«Мы оценим его самочувствие и примем решение о дальнейшем участии после предстоящей гонки», - сообщил Хесфлот.

«Я надеюсь, что последнее слово останется за мной», - сказал в свою очередь Клэбо.

После третьего этапа многодневки Клебо возглавляет генеральную классификацию, опережая россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова на 12 и 25 секунд соответственно.