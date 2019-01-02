Юрий Бородавко: Устюгов молодец, сумел выбраться из тяжелой ситуации - Советский спорт
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Лыжный спорт02 января 2019 18:43Источник: ТАСС

Юрий Бородавко: Устюгов молодец, сумел выбраться из тяжелой ситуации

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел итоги мужского масс-старта в рамках этапа лыжной гонки «Тур де Ски».

– Только третье место Устюгова можно рассматривать с позитивной точки зрения. Он молодец, сумел выбраться из тяжелой ситуации после того, как у него сломали палку, поборолся на финише.

Погодные условия и смазка лыж – это то, что оказало решающее влияние на результат, ведь я не могу сказать, что у нас была плохая подготовка. Не хочу кинуть камень в огород смазчиков, они делали все правильно, но у нас были не лучшие лыжи сегодня, - приводит слова Бородавко ТАСС.

Напомним, победу в гонке одержал норвежец Эмиль Иверсен, второе место занял итальянец Франческо де Фабиани, а замкнул тройку лидеров россиянин Сергей Устюгов.

#кубок мира по лыжным гонкам#Тур де Ски#бородавко юрий#устюгов сергей
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