Юрий Бородавко: Устюгов молодец, сумел выбраться из тяжелой ситуации

Лыжный спорт 02 января 2019 18:43 Источник: ТАСС

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел итоги мужского масс-старта в рамках этапа лыжной гонки «Тур де Ски».

– Только третье место Устюгова можно рассматривать с позитивной точки зрения. Он молодец, сумел выбраться из тяжелой ситуации после того, как у него сломали палку, поборолся на финише.

Погодные условия и смазка лыж – это то, что оказало решающее влияние на результат, ведь я не могу сказать, что у нас была плохая подготовка. Не хочу кинуть камень в огород смазчиков, они делали все правильно, но у нас были не лучшие лыжи сегодня, - приводит слова Бородавко ТАСС.

Напомним, победу в гонке одержал норвежец Эмиль Иверсен, второе место занял итальянец Франческо де Фабиани, а замкнул тройку лидеров россиянин Сергей Устюгов.