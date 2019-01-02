Елена Вяльбе: Наши ребята уже приучили к подиумам на «Тур де Ски» - Советский спорт
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Лыжный спорт02 января 2019 19:23Источник: «Р-Спорт»

Елена Вяльбе: Наши ребята уже приучили к подиумам на «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги мужского масс-старта в рамках этапа лыжной гонки «Тур де Ски».

«Все супер! Каждый день на «Тур де Ски» спортсмены показывают красивую борьбу, практически каждый день у нас кто-то на подиуме.

Серега Устюгов в очередной раз доказал, насколько он спортсмен высокого уровня. Конечно, радуют и последние результаты Непряевой. Непряева и остальные наши ребята уже приучили к подиумам. К хорошему очень быстро привыкаешь», - приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Напомним, победу в гонке одержал норвежец Эмиль Иверсен, второе место занял итальянец Франческо де Фабиани, а замкнул тройку лидеров россиянин Сергей Устюгов.

#кубок мира по лыжным гонкам#Тур де Ски#вяльбе елена#устюгов сергей#непряева наталья
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