Клебо выиграл гонку преследования на «Тур де Ски», Устюгов – второй, Большунов – третий

Лыжный спорт 03 января 2019 15:57 Источник: «Советский спорт»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в гонке преследования в рамках этапа «Тур де Ски» в немецком Оберсдорфе.

Россиянин Сергей Устюгов стал вторым. Третье место занял его соотечественник Александр Большунов.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Оберстдорф (Германия)

Гонка преследования

Мужчины. 15 км

Классический стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 37.05,5

2. Сергей Устюгов (Россия) - +0,4

3. Александр Большунов (Россия) - +1:08,2

...9. Андрей Мельниченко (Россия) - +1:59,2

...14. Денис Спицов (Россия) - +2:01,8

...16. Андрей Ларьков (Россия) - +3:01,1

...27. Максим Вылегжанин (Россия) - +3:29,8

...40. Андрей Собакарев (Россия) - +4:53,6

...48. Александр Бессмертных (Россия) - +5:59,0

Евгений Белов (Россия) — снялся с дистанции

Глеб Ретивых (Россия) — не вышел на старт