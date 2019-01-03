Александр Легков: Надеюсь, что Устюгов будет бороться за победу на «Тур де Ски» - Советский спорт
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Лыжный спорт03 января 2019 17:26Источник: ТАСС

Александр Легков: Надеюсь, что Устюгов будет бороться за победу на «Тур де Ски»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков считает, что Сергей Устюгов имеет хорошие перспективы на первое место по итогам многодневки «Тур де Ски».

- В финишном спринте Клэбо сейчас выглядит посильнее, но это не значит, что он всегда сильнее. Сергею по силам его обыграть, придется сделать это в следующий день. В целом картина в Туре очень хорошая, я надеюсь, что Устюгов будет бороться за победу.

Сегодня немножко проиграл, но еще есть гонки, в которых все может поменяться. Самое главное, чтобы для наших ребят не было форс-мажоров, - цитирует Легкова ТАСС.

В четверг Устюгов занял второе место в гонке преследования на этапе многодневки в немецком Оберстдорфе. Победил в гонке норвежец Йоханнесс Клэбо, третье место занял еще один россиянин Александр Большунов.

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