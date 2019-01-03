Александр Легков: Надеюсь, что Устюгов будет бороться за победу на «Тур де Ски»

Лыжный спорт 03 января 2019 17:26 Источник: ТАСС

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков считает, что Сергей Устюгов имеет хорошие перспективы на первое место по итогам многодневки «Тур де Ски».

- В финишном спринте Клэбо сейчас выглядит посильнее, но это не значит, что он всегда сильнее. Сергею по силам его обыграть, придется сделать это в следующий день. В целом картина в Туре очень хорошая, я надеюсь, что Устюгов будет бороться за победу.

Сегодня немножко проиграл, но еще есть гонки, в которых все может поменяться. Самое главное, чтобы для наших ребят не было форс-мажоров, - цитирует Легкова ТАСС.

В четверг Устюгов занял второе место в гонке преследования на этапе многодневки в немецком Оберстдорфе. Победил в гонке норвежец Йоханнесс Клэбо, третье место занял еще один россиянин Александр Большунов.