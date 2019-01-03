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Лыжный спорт03 января 2019 18:57Источник: «РИА Новости»

Елена Вяльбе: Гонки сложились замечательно, что у мужиков, что у женщин

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление российских лыжников в гонках преследования свободным стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски».

- Гонки сложились замечательно, что у мужиков, что у женщин. Это в очередной раз доказывает, что у лыжников появилась какая-то стабильность. Давайте не будем делать из третьего места для того или иного спортсмена какой-то трагедии. У команды в целом результаты достойные, - приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Напомним, что в четверг Сергей Устюгов стал вторым в мужской гонке преследования на 15 км, Александр Большунов финишировал третьим. У женщин в этой же дисциплине на дистанции 10 км второй стала Наталья Непряева.

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