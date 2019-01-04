Юрий Бородавко: Непряева здорово прибавила коньковым ходом - Советский спорт
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Лыжный спорт04 января 2019 15:54Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

Юрий Бородавко: Непряева здорово прибавила коньковым ходом

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел предварительные итоги «Тур де Ски» накануне заключительного этапа, которой пройдет в итальянском Валь-ди-Фьемме.

– Наши девушки никогда не были в призах на «Тур де Ски». Наталья Непряева удивила весь мир, и сейчас идет второй в общем зачете. В чем она так прибавила?
– Наташа здорово прибавила коньковым ходом. При этом очень хорошо владеет классикой. Она становится универсальной спортсменкой, что не может не радовать. Но конек еще можно потянуть, так что, есть над чем работать.

#Тур де Ски#бородавко юрий#непряева наталья#кубок мира по лыжным гонкам
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