Юрий Бородавко: Мы создали норвежцам серьезную конкуренцию, не всем это нравится - Советский спорт
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Лыжный спорт04 января 2019 17:13Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

Юрий Бородавко: Мы создали норвежцам серьезную конкуренцию, не всем это нравится

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел предварительные итоги «Тур де Ски» накануне заключительного этапа.

– Когда российские лыжники блестяще выступили на предновогодних гонках, в норвежской прессе опять затянули пластинку по поводу чистоты наших спортсменов. Например, им не понравился прогресс Натальи Непряевой. Досталось и вам.
– Это так, мне досталось: мол, спортсмены работают с тренером, у которого была допинговая история. Пусть они посмотрят на свою историю и разберутся со своими допинговыми случаями.

Причина этого наезда ясна: норвежская команда одна из сильнейших в мире и сейчас сборная России создала норвежцам очень серьезную конкуренцию. Не всем это нравится.

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