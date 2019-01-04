Юрий Бородавко: Мы создали норвежцам серьезную конкуренцию, не всем это нравится

Лыжный спорт 04 января 2019 17:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел предварительные итоги «Тур де Ски» накануне заключительного этапа.

– Когда российские лыжники блестяще выступили на предновогодних гонках, в норвежской прессе опять затянули пластинку по поводу чистоты наших спортсменов. Например, им не понравился прогресс Натальи Непряевой. Досталось и вам.

– Это так, мне досталось: мол, спортсмены работают с тренером, у которого была допинговая история. Пусть они посмотрят на свою историю и разберутся со своими допинговыми случаями.

Причина этого наезда ясна: норвежская команда одна из сильнейших в мире и сейчас сборная России создала норвежцам очень серьезную конкуренцию. Не всем это нравится.