Непряева сохранила второе место в общем зачете «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева занимает второе место в общем зачете «Тур де Ски». Россиянка заняла второе место в масс-старте на 10 км классическим стилем.
Лидером общего зачета остается норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг.
Другие россиянки располагаются следующим образом: Юлия Белорукова – четвертая, Анастасия Седова поднялась на пятое место.
«Тур де Ски». Женщины. Общий зачет
1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1:55.16,2.
2. Наталья Непряева (Россия) +53,4.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +2.13,1.
4. Юлия Белорукова (Россия) +2.27,4.
5. Анастасия Седова (Россия) +3.03,6.
6. Джессика Диггинс (США) +3.07,9.
7. Хейди Венг (Норвегия) +4.50,7.
8. Лотта Венг (Норвегия) +6.17,1.
9. Кари Эйре Слинн (Норвегия) +6.25,1.
10. Анамария Лампич (Словения) +7.20,4.