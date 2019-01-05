Непряева сохранила второе место в общем зачете «Тур де Ски» - Советский спорт
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Лыжный спорт05 января 2019 17:39Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Непряева сохранила второе место в общем зачете «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева занимает второе место в общем зачете «Тур де Ски». Россиянка заняла второе место в масс-старте на 10 км классическим стилем.

Лидером общего зачета остается норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг.

Другие россиянки располагаются следующим образом: Юлия Белорукова – четвертая, Анастасия Седова поднялась на пятое место.

«Тур де Ски». Женщины. Общий зачет

1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1:55.16,2.
2. Наталья Непряева (Россия) +53,4.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +2.13,1.
4. Юлия Белорукова (Россия) +2.27,4.
5. Анастасия Седова (Россия) +3.03,6.
6. Джессика Диггинс (США) +3.07,9.
7. Хейди Венг (Норвегия) +4.50,7.
8. Лотта Венг (Норвегия) +6.17,1.
9. Кари Эйре Слинн (Норвегия) +6.25,1.
10. Анамария Лампич (Словения) +7.20,4.

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