Непряева сохранила второе место в общем зачете «Тур де Ски»

Лыжный спорт 05 января 2019 17:39 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российская лыжница Наталья Непряева занимает второе место в общем зачете «Тур де Ски». Россиянка заняла второе место в масс-старте на 10 км классическим стилем.

Лидером общего зачета остается норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг.

Другие россиянки располагаются следующим образом: Юлия Белорукова – четвертая, Анастасия Седова поднялась на пятое место.

«Тур де Ски». Женщины. Общий зачет

1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1:55.16,2.

2. Наталья Непряева (Россия) +53,4.

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +2.13,1.

4. Юлия Белорукова (Россия) +2.27,4.

5. Анастасия Седова (Россия) +3.03,6.

6. Джессика Диггинс (США) +3.07,9.

7. Хейди Венг (Норвегия) +4.50,7.

8. Лотта Венг (Норвегия) +6.17,1.

9. Кари Эйре Слинн (Норвегия) +6.25,1.

10. Анамария Лампич (Словения) +7.20,4.