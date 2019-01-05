Большунов - третий в масс-старте на «Тур де Ски», Клебо стал победителем

Лыжный спорт 05 января 2019 18:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В итальянском Валь-ди-Фьемме состоялся масс-старт на 15 км классическим стилем в рамках «Тур де Ски».

Победу в масс-старте праздновал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Второе место занял итальянец Франческо де Фабиани. Тройку лучших замкнул россиянин Александр Большунов.

Андрей Ларьков финишировал четвертым, Максим Вылегжанин – пятым, Андрей Собакарев – шестым.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Лыжные гонки, «Тур де Ски»

Мужчины, масс-старт, 15 км, классический стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 40.52,6

2. Франческо Де Фабиани (Италия) - отставание 0,6

3. Александр Большунов (Россия) - 2,6

4. Андрей Ларьков (Россия) - 3,4

5. Максим Вылегжанин (Россия) - 4,6

6. Андрей Собакарев (Россия) - 6,3

8. Денис Спицов (Россия) - 27,1

11. Андрей Мельниченко (Россия) - 31,6

16. Сергей Устюгов (Россия) - 42,0

33. Александр Бессмертных (Россия) - 2.31,6