Большунов - третий в масс-старте на «Тур де Ски», Клебо стал победителем - Советский спорт
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Лыжный спорт05 января 2019 18:06Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Большунов - третий в масс-старте на «Тур де Ски», Клебо стал победителем

В итальянском Валь-ди-Фьемме состоялся масс-старт на 15 км классическим стилем в рамках «Тур де Ски».

Победу в масс-старте праздновал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Второе место занял итальянец Франческо де Фабиани. Тройку лучших замкнул россиянин Александр Большунов.

Андрей Ларьков финишировал четвертым, Максим Вылегжанин – пятым, Андрей Собакарев – шестым.

Валь-ди-Фьемме (Италия)
Лыжные гонки, «Тур де Ски»
Мужчины, масс-старт, 15 км, классический стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 40.52,6
2. Франческо Де Фабиани (Италия) - отставание 0,6
3. Александр Большунов (Россия) - 2,6
4. Андрей Ларьков (Россия) - 3,4
5. Максим Вылегжанин (Россия) - 4,6
6. Андрей Собакарев (Россия) - 6,3
8. Денис Спицов (Россия) - 27,1
11. Андрей Мельниченко (Россия) - 31,6
16. Сергей Устюгов (Россия) - 42,0
33. Александр Бессмертных (Россия) - 2.31,6

#большунов александр#клебо йоханнес#Тур де Ски
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