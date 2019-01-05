Большунов - третий в масс-старте на «Тур де Ски», Клебо стал победителем

В итальянском Валь-ди-Фьемме состоялся масс-старт на 15 км классическим стилем в рамках «Тур де Ски».
Победу в масс-старте праздновал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Второе место занял итальянец Франческо де Фабиани. Тройку лучших замкнул россиянин Александр Большунов.
Андрей Ларьков финишировал четвертым, Максим Вылегжанин – пятым, Андрей Собакарев – шестым.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Лыжные гонки, «Тур де Ски»
Мужчины, масс-старт, 15 км, классический стиль
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 40.52,6
2. Франческо Де Фабиани (Италия) - отставание 0,6
3. Александр Большунов (Россия) - 2,6
4. Андрей Ларьков (Россия) - 3,4
5. Максим Вылегжанин (Россия) - 4,6
6. Андрей Собакарев (Россия) - 6,3
8. Денис Спицов (Россия) - 27,1
11. Андрей Мельниченко (Россия) - 31,6
16. Сергей Устюгов (Россия) - 42,0
33. Александр Бессмертных (Россия) - 2.31,6