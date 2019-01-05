Александр Большунов: На следующий этап задача одна - пройти его лучше, чем в прошлом году

Лыжный спорт 05 января 2019 20:00 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свое выступление в масс-старте на итальянском этапе «Тур де Ски».

- Гонка сложилась более-менее. Пятницы мне практически хватило для восстановления, хотя до этого было очень тяжело и из-за переезда и из-за гонок и вообще уже накапливается усталость. Шансы побороться были, но перед подъемом на повороте немного потерял скорость, затем была разбитая лыжня и это тоже сказалось. На следующий этап задача одна — пройти его лучше, чем в прошлом году, - цитирует Большунова «Матч ТВ».

Напомним, что российский спортсмен занял по итогам гонки третье место. Победителем масс-старта стал Йоханнес Клебо.