Александр Большунов: На следующий этап задача одна - пройти его лучше, чем в прошлом году - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Лыжный спорт05 января 2019 20:00Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Александр Большунов: На следующий этап задача одна - пройти его лучше, чем в прошлом году

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свое выступление в масс-старте на итальянском этапе «Тур де Ски».

- Гонка сложилась более-менее. Пятницы мне практически хватило для восстановления, хотя до этого было очень тяжело и из-за переезда и из-за гонок и вообще уже накапливается усталость. Шансы побороться были, но перед подъемом на повороте немного потерял скорость, затем была разбитая лыжня и это тоже сказалось. На следующий этап задача одна — пройти его лучше, чем в прошлом году, - цитирует Большунова «Матч ТВ».

Напомним, что российский спортсмен занял по итогам гонки третье место. Победителем масс-старта стал Йоханнес Клебо.

#большунов александр#кубок мира по лыжным гонкам#Тур де Ски
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта