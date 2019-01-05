Маркус Крамер: Результат Седовой – не сюрприз для меня

Лыжный спорт 05 января 2019 20:25 Источник: «РИА Новости»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал выступление Анастасии Седовой в классическом масс-старте на этапе «Тур де Ски».

- Результат Насти – не сюрприз для меня. Я знаю, что она может добиваться высочайших результатов в обоих видах – и в классике, и в коньке. Она сильна, и для меня не сюрприз такой результат в классическом масс-старте. У меня нет никаких проблем с ней, и главное для меня, что мы снова работаем вместе. Стараюсь помочь ей, и важно, что она показывает результат, - приводит слова Крамера РИА «Новости».

Напомним, что российская спортсменка заняла по итогам гонки третье место.