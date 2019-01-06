Александр Жуков: У российских лыжников есть шансы на первое место в «Тур де Ски» - Советский спорт
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Лыжный спорт06 января 2019 14:43Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Александр Жуков: У российских лыжников есть шансы на первое место в «Тур де Ски»

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков оценил шансы российских лыжников на «Тур де Ски».

«Я считаю, что Большунов имеет хорошие шансы, судя по гонке в субботу. Посмотрим. Думаю, и Устюгов еще поборется. Хотя ему вчера немного трудно было. А девчонки вообще молодцы. Будем болеть за Непряеву. Так что, думаю, что и у ребят, и у девчонок есть шансы на первое место», - цитирует Жукова «Р-Спорт».

В воскресенье состоятся финальные гонки «Тур де Ски».

На данный момент в общем зачете многодневки лидирует норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занимает россиянин Сергей Устюгов, третье – Александр Большунов.

У женщин первое место занимает норвежка Ингвильд Остберг, второе – Наталья Непряева, третье – Юлия Белорукова.

#жуков александр дмитриевич#большунов александр#непряева наталья#устюгов сергей#белорукова юлия#Тур де Ски
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