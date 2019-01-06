Александр Жуков: У российских лыжников есть шансы на первое место в «Тур де Ски»

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков оценил шансы российских лыжников на «Тур де Ски».
«Я считаю, что Большунов имеет хорошие шансы, судя по гонке в субботу. Посмотрим. Думаю, и Устюгов еще поборется. Хотя ему вчера немного трудно было. А девчонки вообще молодцы. Будем болеть за Непряеву. Так что, думаю, что и у ребят, и у девчонок есть шансы на первое место», - цитирует Жукова «Р-Спорт».
В воскресенье состоятся финальные гонки «Тур де Ски».
На данный момент в общем зачете многодневки лидирует норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занимает россиянин Сергей Устюгов, третье – Александр Большунов.
У женщин первое место занимает норвежка Ингвильд Остберг, второе – Наталья Непряева, третье – Юлия Белорукова.