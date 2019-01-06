Непряева заняла второе место в гонке преследования на «Тур де Ски» и в общем зачете многодневки

В итальянском Валь-ди-Фьемме состоялась гонка преследования у женщин в рамках «Тур де Ски».
Российская лыжница Наталья Непряева финишировала на втором месте. Победу одержала норвежка Ингвильд Остберг, которая впервые в карьере выиграла общий зачет многодневки. Тройку лучших замкнула финка Криста Пармакоски.
Отметим, что Непряева заняла второе место в общем зачете «Тур де Ски». Это первая медаль для российских лыжниц в истории многодневки.
Другие россиянки Анастасия Седова и Юлия Белорукова заняли четвертое и пятое места соответственно.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира, «Тур де Ски»
Женщины
Дистанционные соревнования
Финал, 9 км
1. Ингвильд Остберг (Норвегия) - 35.15,0
2. Наталья Непряева (Россия) - отставание 2.42,0
3. Криста Пармакоски (Финляндия) - 2.55,9
4. Анастасия Седова (Россия) - 3.53,2
5. Юлия Белорукова (Россия) - 4.47,4