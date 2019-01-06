Вяльбе – о втором месте Непряевой: Счастлива, слов нет

Лыжный спорт 06 января 2019 16:33 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала второе место Натальи Непряевой в многодневке «Тур де Ски».

«Счастлива, слов нет. Да, я плачу от счастья. Наши девочки и в юниорах были на лидирующих позициях. Так что все логично. К счастью, они не потерялись. Сколько времени нам еще надо, чтобы обыгрывать норвежек? Не знаю.

Мы все тут волновались: сначала за Настю, потому что Диггинс ее догнала сразу. У Седовой и Белоруковой была задача — не проиграть Диггинс. Так и случилось», - цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Отметим, что это первая медаль для российских лыжниц в истории многодневки.